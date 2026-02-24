Publicidad

Dólar hoy en Colombia: así cotiza la moneda este 24 de febrero

La divisa abrió a la baja. Estas son las variables que continúan presionando al billete verde.

Redacción Economía
24 de febrero de 2026 - 02:31 p. m.
La incertidumbre por las elecciones es uno de los factores que ha afectado el precio del dólar.
Foto: Getty Images/Imagezoo - Getty Images
El dólar abrió su cotización a la baja, al registrar COP 3.700.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en $3.697,36, seis pesos por encima de la de ayer.

En los últimos 30 días, el dólar pasó de los COP 3.637 a los COP 3.700, un aumento de 63 pesos.

Según lo explicado por Álvaro Humberto Ojeda, vicepresidente ejecutivo de Values AAA, la semana pasada el dólar tuvo un comportamiento lateral-alcista con volatilidad moderada, es decir, el precio se mantuvo relativamente estable, con una ligera tendencia al alza y movimientos no muy fuertes.

Las variables que más lo están impactando son:

  • Tasas de interés en EE. UU.: La expectativa de que la Reserva Federal mantenga tasas altas fortalece el dólar globalmente y reduce los flujos hacia mercados emergentes.
  • El precio del petróleo: dado que el Brent está alrededor de USD 66–67, lo que significa que, al no estar alto, limita la apreciación del peso porque nuestro país depende de exportaciones petroleras.
  • Aversión al riesgo internacional: Es un asunto cultural porque los grupos de inversionistas prefieren activos seguros, entonces compran dólares; porque ejerce presión sobre las monedas latinoamericanas.
  • Crecimiento económico moderado: Nuestro PIB 2025: 2,6% muestra una economía estable, pero sin fuerza, para apreciar la moneda; además, el déficit externo e importaciones altas; así como las importaciones crecen más que exportaciones, entonces viene un efecto de mayor demanda estructural de dólares.

¿Qué se espera para esta semana?

Como detalla la firma Credicorp Capital, el dólar podría moverse entre los COP 3.685 y los COP 3.750.

Se ha observado una alta demanda de dólares a nivel local, lo cual sugeriría un piso bien definido en la tasa de cambio de los COP 3.700 y abre espacio para presiones alcistas en los próximos días, especialmente si se mantienen riesgos geopolíticos.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

