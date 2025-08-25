Dólar hoy en Colombia: así cotiza la moneda este 25 de agosto

Imagen de referencia. Foto: EFE - KHALED ELFIQI

El dólar está cada vez más cerca romper el muro de los $4.000. Hoy la jornada inició en $4.012, un freno en medio de la montaña rusa de la semana pasada.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubica en $4.008, fijado por la Superintendencia Financiera, una disminución de 0,65 % en comparación con la anterior.

Con el retrovisor a una semana, la divisa se ha desvalorizado $19 frente a los $4.031 de entonces. Sin embargo, si cerramos el lente a lo registrado hace un mes, ha perdido un valor de $127 si se compara con los $4.141 del 28 de julio.

Esta semana la incertidumbre se mantiene por la posibilidad de recorte en la tasa de interés de la Reserva Federal (el banco central de EE. UU.), que verá un panorama nuevo con el dato de inflación que verá luz el viernes.

Tasa Representativa del Mercado vigente para el 23-ago-2025, 24-ago-2025 y 25-ago-2025: $4,008.70 pic.twitter.com/zqPc9CxJYz — Superfinanciera (@SFCsupervisor) August 22, 2025

💸¿Qué viene para el dólar?

En Colombia hay otras variables propias que han impactado en el fortalecimiento del peso colombiano, como el aumento de las exportaciones y los picos históricos en la recepción de remesas.

Se esperaría que el dólar continúe rondando esta semana la barrera de los $4.000. Si se da una ruptura, es decir, si logra ubicarse por debajo de ese umbral, el billete verde podría alcanzar un rango promedio de $3.950.

La más reciente Encuesta de Opinión Financiera, adelantada por Fedesarrollo, muestra que el dólar seguirá moviéndose entre los $4.028 y los $4.083, siendo los $4.050 la respuesta media.

Para el cierre del año se estima que la divisa estará en los $4.150, lo que representa una caída frente al pronóstico anterior, que fue de $4.190.

