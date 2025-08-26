Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 26 de agosto

Imagen de referencia. Foto: (EPA) EFE - Luis Torres

El dólar abrió este martes en $4.020. El lunes la moneda cerró en $4.028, un aumento de $15 frente al cierre del viernes.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubica en $4.017,44.

En las casas de cambio, en promedio, la compra de dólares se ubica en $3.857 y la venta en $3.990.

Como señaló un informe de Bancolombia, el desescalamiento de la guerra comercial entre Estados unidos y China generó cierta calma entre los inversionistas. El mercado espera que la Reserva Federal de Estados Unidos realice entre dos y tres recortes de la tasa de interés.

Esta semana las expectativas sobre las decisiones de la Fed serán claves para el dólar. El nuevo dato de inflación en Estados Unidos se publicará el viernes.

El lunes, el presidente Donald Trump ordenó el despido de Lisa Cook, una directiva de la Reserva Federal, al acusarla de fraude hipotecario. La bolsa de Nueva York abrió sin grandes movimientos, mostrando poca preocupación por las presiones sobre la independencia de la Fed.

💸¿Qué viene para el dólar?

El dólar subió el lunes, pero en las últimas semanas ha mostrado una tendencia a la baja. Frente al precio registrado el 28 de julio, ha perdido un valor de $127.

En Colombia hay variables que han impactado en el fortalecimiento del peso colombiano, como el aumento de las exportaciones y los picos históricos en la recepción de remesas.

Se esperaría que el dólar continúe rondando esta semana la barrera de los $4.000. Si se da una ruptura, es decir, si logra ubicarse por debajo de ese umbral, el billete verde podría alcanzar un rango promedio de $3.950, según los expertos consultados.

La más reciente Encuesta de Opinión Financiera, adelantada por Fedesarrollo, muestra que el dólar seguirá moviéndose entre los $4.028 y los $4.083, siendo los $4.050 la respuesta media.

Para el cierre del año se estima que la divisa estará en los $4.150, lo que representa una caída frente al pronóstico anterior, que fue de $4.190.

Según Bancolombia, en el segundo semestre del año el dólar se ubicará en $4.100. “La incertidumbre global, las preocupaciones en materia fiscal local, la baja inversión fija y las operaciones de financiamiento del Gobierno incidirán en la volatilidad de la tasa de cambio en los próximos meses”, dice un informe de investigaciones económicas del banco.

