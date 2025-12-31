Precio de dólar hoy en Colombia: así termina la divisa este 2025

Imagen de referencia. Foto: José Vargas

Este miércoles 31 de diciembre se cumple el último día del año. Aunque la moneda estadounidense no registra mayores movimientos.

La divisa cierra el 2025 con el último cierre, del martes 30 de diciembre, en COP 3.780. Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera para este 31 de diciembre es de COP 3.757,08.

Un mal año para el dólar

El dólar se encamina a su mayor retroceso anual en ocho años y los inversionistas dicen que habrá más caídas si el próximo presidente de la Reserva Federal opta por recortes más profundos de la tasa de interés, como se espera.

El índice Bloomberg Dollar Spot ha caído un 8,1 % en lo que va del año. Tras desplomarse luego de los aranceles del “Día de la Liberación” anunciados por Donald Trump en abril, el billete verde quedó bajo presión sostenida a medida que el presidente inició una campaña agresiva para colocar a un candidato de tendencia expansiva como presidente de la Fed el próximo año.

“El mayor factor para el dólar en el primer trimestre será la Fed”, dijo Yusuke Miyairi, estratega de cambio de Nomura. “Y no se trata solo de las reuniones de enero y marzo, sino de quién será el presidente de la Fed después de que Jerome Powell termine su mandato”.

Con al menos dos recortes de tasas ya descontados para el próximo año, la trayectoria de la política monetaria de Estados Unidos se desvía de la de algunos pares desarrollados, lo que debilita aún más el atractivo del dólar.

El euro se ha disparado frente al billete verde gracias a una inflación benigna y a una próxima ola de gasto en defensa en Europa, que mantiene casi en cero las apuestas a recortes de tasas. En Canadá, Suecia y Australia, en tanto, los operadores de tasas apuestan por alzas.

Este mes, un breve período de posiciones alcistas en el dólar volvió a la postura más pesimista que ha dominado desde que los aranceles de abril avivaron temores sobre la economía de Estados Unidos, según datos de la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas correspondientes a la semana que terminó el 16 de diciembre.

Por ahora, toda gira en torno a la Fed y a quién reemplazará a Jerome Powell, cuyo mandato como presidente del banco central concluye en mayo.

Trump insinuó recientemente que tiene un candidato preferido, pero que no tiene prisa por hacer un anuncio, al tiempo que volvió a sugerir que podría destituir al actual jefe del banco central.

