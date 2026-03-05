Publicidad

Dólar hoy en Colombia: así cotiza el precio de la moneda este 5 de marzo

La divisa comienza el día con una reducción que la mantiene, de nuevo, por debajo de los COP 3.800.

Redacción Economía
05 de marzo de 2026 - 01:23 p. m.
El dólar abrió a la baja. Hoy, la moneda estadounidense levantó el telón en COP 3.750, una pérdida de 50 pesos frente al precio de cierre de ayer (3.800).

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este 5 de marzo es de COP 3.751,41, de acuerdo con la Superintendencia Financiera. Esto representa una caída de 1,22 % frente a la anterior.

Hace un año, la divisa se ubicaba en COP 4.155. A día de hoy, se ha desvalorizado frente al peso en cerca de COP 400.

¿Cómo la guerra afecta el precio del dólar?

El panorama en Medio Oriente, tras el ataque de Estados Unidos a Irán, le da otro rumbo a las negociaciones de la moneda durante estos días.

El conflicto es clave porque la región resulta estratégica para el comercio, por el tránsito de las mercancías que pasan por el estrecho de Ormuz, especialmente el petróleo.

El crudo ha tenido un alza importante en el último día, superando los USD 85 por barril, lo que implica el precio más alto registrado desde julio de 2024.

Analistas también recuerdan que, ante este tipo de escenarios geopolíticos, se aumenta la aversión al riesgo y, por ende, el apetito por los activos refugio. Esto hace que la demanda de dólares, considerada como moneda estable, se incremente, lo que presiona al alza su valor.

Sin embargo, lo que hace contrapeso en Colombia es el precio del petróleo, porque al ser un país exportador de crudo, una buena parte de las divisas que entran se deben a sus exportaciones.

Desde Credicorp Capital se anticipa una jornada alcista, con los COP 3.760 como pivote, pudiendo cerrar en COP 3.790.

Por Redacción Economía

