Más de 20.000 vuelos cancelados y combustible al alza por caos en Medio Oriente

El tablero de salidas en Dubái empezó a llenarse de rojo.

Cancelado. Cancelado. Cancelado.

Desde que comenzaron los combates entre Israel, Estados Unidos e Irán, más de 20.000 vuelos hacia o desde centros de conexión en Medio Oriente han sido suspendidos. De los 36.000 trayectos programados desde el 28 de febrero, más de la mitad no despegaron, según la firma de análisis Cirium. Eso equivale a unos 4,4 millones de asientos que desaparecieron del mapa.

El impacto no se queda en la región. Cuando uno de los principales nudos aéreos del planeta se detiene, la onda expansiva se siente en Europa, Asia y América. Pasajeros varados. Conexiones perdidas. Rutas improvisadas. Costos que empiezan a subir.

Dubái, Doha y Tel Aviv en pausa

Emirates, la mayor aerolínea internacional del mundo, extendió la suspensión de vuelos hacia y desde Dubái durante una semana completa. Ha cancelado más de 2.000 vuelos desde el sábado, una de las interrupciones más graves en la historia de la compañía, conocida por operar las 24 horas con alta resiliencia.

Qatar Airways también paralizó operaciones hasta nuevo aviso.

British Airways suspendió el servicio hacia Abu Dabi, Ammán, Baréin, Doha, Dubái y Tel Aviv.

Lufthansa dejó de volar a varios destinos de la región y evita el espacio aéreo de Israel, Líbano, Jordania, Irak, Catar, Kuwait, Baréin, Dammam (Arabia Saudita) e Irán hasta el 8 de marzo.

Air France canceló rutas a Dubái y Riad hasta el 6 de marzo, y hacia y desde Tel Aviv y Beirut hasta el 8 de marzo, según su sitio web.

La lista sigue.

En diálogo con Bloomberg, Subramania Bhatt, director ejecutivo de China Trading Desk, una empresa de tecnología de marketing, dijo que viajeros chinos han cancelado más de 77.000 viajes a los Emiratos Árabes Unidos en los últimos días, lo que se traduce en una pérdida de al menos USD 170 millones en gastos de viaje.

En Rusia, el presidente Vladímir Putin instruyó a los ministerios y agencias gubernamentales a organizar vuelos de evacuación desde el Medio Oriente. El Ministerio de Transporte dijo que más de 7.000 personas serán transportadas el miércoles por aerolíneas nacionales y extranjeras.

Emiratos Árabes Unidos intenta aliviar la congestión creando corredores aéreos seguros que permitan hasta 48 vuelos por hora.

En cifras amplias, miles de pasajeros quedaron atrapados en el Golfo Pérsico y han tenido que buscar rutas indirectas hacia Arabia Saudita u Omán, pagando trayectos más largos y costosos.

El petróleo vuelve al centro del escenario

Mientras los vuelos se cancelan, otro indicador empezó a mover la aguja con fuerza: el precio del petróleo.

El crudo Brent subió alrededor de 12 % en apenas tres días y superó los USD 80 por barril, debido a que el enfrentamiento militar entre Estados Unidos e Irán amenaza con una interrupción prolongada del flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

El suministro global podría interrumpirse. Para las aerolíneas, el combustible es su mayor gasto. Si el petróleo sube, sus costos también.

Eso activó una reacción inmediata.

Gran parte del aumento se refleja en un mayor volumen de opciones de compra, ya que las aerolíneas, las empresas de transporte por carretera y las compañías navieras buscan protegerse contra otra subida en la vertiginosa escalada del precio del combustible para aviones, que ha llevado los precios europeos a su nivel más alto desde 2022.

Lo hacen mediante derivados del petróleo, como opciones y swaps, instrumentos que permiten asegurar un precio máximo. Si el combustible sube más allá de ese nivel, la empresa queda protegida.

La demanda de estos contratos se disparó. El volumen de opciones de compra sobre diésel alcanzó su nivel más alto en más de dos décadas.

En un informe de Bloomberg, un importante operador de derivados, que pidió no ser identificado al hablar de la actividad de los clientes, dijo que tras semanas intentando asegurar mejores niveles, una aerolínea se vio obligada a fijar la protección cerca del pico de la subida del martes por temor a una nueva subida.

La matriz de British Airways, IAG SA, declaró a finales de febrero que su factura anual prevista en combustible había aumentado hasta unos EUR 7.400 millones de euros (USD 8.600 millones) desde los EUR 7.000 millones de euros a finales de diciembre, como consecuencia de las recientes tensiones en Oriente Medio.

Algunas aerolíneas incluso están cambiando la forma en que se protegen. En lugar de cubrir solo el precio del petróleo, ahora intentan blindarse frente al llamado “margen de refinación”, que es la diferencia entre el crudo y el combustible ya procesado.

En el corto plazo, el impacto más visible es el caos logístico: vuelos cancelados, tarifas que suben en rutas alternativas y congestión en aeropuertos.

En el mediano plazo, si el petróleo se mantiene alto, los tiquetes podrían encarecerse. Las aerolíneas trasladan parte de sus costos al consumidor, especialmente cuando el conflicto se prolonga.

Lo que ocurre en Medio Oriente no se limita a un espacio aéreo cerrado. Como ha contado este diario en sus más recientes informes, el impacto se refleja en la logística mundial, tensiona el precio del petróleo, presiona costos de transporte marítimo y terrestre y afecta el turismo y el comercio internacional.

