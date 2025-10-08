Logo El Espectador
Precio del dólar hoy en Colombia: así cotiza la divisa este 8 de octubre

Así abrió el dólar este miércoles: le contamos qué factores podrían mover su precio durante la jornada y en los próximos días.

Redacción Economía
08 de octubre de 2025 - 01:50 p. m.
Imagen dereferencia.
Imagen dereferencia.
Foto: Bloomberg - Scott Eells
Hoy, el dólar se levantó cabizbajo, con un registro en COP 3.860, perdiendo las ganancias de ayer, cuando se ubicó en COP 8.877.

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se cotizó a la baja con COP 3.867,54, fijada por la Superintendencia Financiera.

Con el lente a una semana, el dólar se ha mantenido COP 20 a la baja, frente a los COP 3.880 de entonces, y si se abre aún más el lente a un mes, peor aún: se ha desvalorizado COP 61 si se compara con los COP 3.921 del 9 de septiembre.

Según lo explicado por analistas a El Espectador, en el último mes, el dólar ha perdido COP 74,89, por diferentes razones, pero una de las más influyentes es la política comercial del mandatario de Estados Unidos Donald Trump.

Entre las guerras arancelarias y el cierre de gobierno, la moneda ha sufrido las consecuencias.

Esta situación ha generado preocupaciones sobre una posible presión inflacionaria, basada en la expectativa de que muchos productos en Estados Unidos subirán de precio debido a estas alzas. Esto, a su vez, influye en las decisiones que la Reserva Federal (Fed) tome respecto a las tasas de interés.

Los Analistas explican que si la Fed incrementa las tasas, el valor del dólar se aprecia, ya que se desalienta la inversión y, en consecuencia, la cantidad de dólares en circulación disminuye. Por el contrario, si la Fed reduce las tasas, las inversiones se incentivan, aumentando el flujo de dólares hacia países como Colombia, lo que abarata la moneda local.

En el panorama nacional, pesa el comportamiento de las exportaciones que, en agosto, registraron una leve caída del 0,1 %; también la recepción de remesas (que recientemente alcanzaron máximos históricos) así como las inversiones externas.

Por Redacción Economía

