Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la divisa para este 9 de octubre

El precio del dólar en Colombia se ha mantenido por debajo de los $3.900 durante más de un mes y la tendencia se ha prolongado durante esta semana.

De hecho, la moneda estadounidense se ha mantenido al alza, frente a los COP 3.880 del periodo anterior. Sin embargo, si se abre aún más el lente a un mes, se ha desvalorizado COP 27 en contraste con los COP 3.921 del 9 de septiembre.

Para el arranque de las negociaciones de este jueves 9 de octubre, el valor comenzó en los COP 3.886. El dato representa una caída de nueve pesos, frente al cierre anterior, que fue de COP 3.895.

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fue fijada por la Superintendencia Financiera en COP 3.879,8.

Los factores que inciden en el dólar

Según lo explicado por analistas a El Espectador, en el último mes, el dólar ha perdido COP 74,89, por diferentes razones, pero una de las más influyentes es la política comercial del mandatario de Estados Unidos Donald Trump.

Entre las guerras arancelarias y el cierre de gobierno, la moneda ha sufrido las consecuencias.

Esta situación ha generado preocupaciones sobre una posible presión inflacionaria, basada en la expectativa de que muchos productos en Estados Unidos subirán de precio debido a estas alzas. Esto, a su vez, influye en las decisiones que la Reserva Federal (Fed) tome respecto a las tasas de interés.

Los Analistas explican que si la Fed incrementa las tasas, el valor del dólar se aprecia, ya que se desalienta la inversión y, en consecuencia, la cantidad de dólares en circulación disminuye. Por el contrario, si la Fed reduce las tasas, las inversiones se incentivan, aumentando el flujo de dólares hacia países como Colombia, lo que abarata la moneda local.

En el panorama nacional, pesa el comportamiento de las exportaciones que, en agosto, registraron una leve caída del 0,1 %; también la recepción de remesas (que recientemente alcanzaron máximos históricos) así como las inversiones externas.

