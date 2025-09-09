Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 9 de septiembre

Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - SeongJoon Cho

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la segunda jornada de la semana para el dólar, arranca con una apertura que se mantiene bajo la barrera de los $4.000. La divisa sigue bajando y ahora tiene una caída que la lleva a los $3.938, lo que representa una pérdida leve de $0,72 frente al valor registrado el pasado lunes ($3.938,72).

Por su parte, la tasa representativa del mercado (TRM) para este 9 de septiembre fue fijada por la Superintendencia Financiera en $3.945,29.

Vale recordar que en la semana entre el 2 y el 5 de septiembre de 2025, el dólar en Colombia retrocedió $44,9 y bajó hasta los $3.958 tras el cierre del viernes.

Los factores que mueven el precio del dólar

Un dólar que se debilita

La estabilidad reciente del dólar en Colombia no puede entenderse sin lo que está ocurriendo en la economía estadounidense. Y es que el debilitamiento de la moneda no se da solo en el país.

A nivel internacional, los inversionistas ya descuentan un escenario de tasas más bajas en Estados Unidos y eso se refleja en el comportamiento de los mercados.

Así las cosas, lo que mantiene en movimiento al mercado cambiario son las expectativas de la Reserva Federal estadounidense (Fed, por su sigla en inglés).

“Actualmente, los futuros asignan una probabilidad de 88,9 % a que la tasa se ubique en el rango de 4,00 % – 4,25 %, lo que implica un recorte de 25 puntos básicos”, explica Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech Global66, quien añade que esa probabilidad ha venido aumentando semana tras semana.

De fondo, la tesis es que el billete verde enfrenta un escenario de debilidad estructural, respaldado por el aumento en la emisión monetaria y el comportamiento de activos refugio como el oro, que alcanzó niveles históricos en días recientes.

Aun así, no se descartan correcciones de corto plazo si aparecen nuevos datos que cambien las expectativas.

Un peso colombiano que sube

Aunque buena parte de la explicación del debilitamiento del dólar pasa por Estados Unidos, en Colombia también juegan factores que refuerzan la apreciación del peso. Uno de ellos son las remesas, que en 2024 marcaron récords históricos y se consolidaron como un motor silencioso de la economía.

Un estudio de Bancolombia muestra que estos flujos han tenido un impacto directo en el consumo, la vivienda y la inclusión financiera. “Su magnitud y estabilidad han convertido a las remesas en un soporte clave de la balanza de pagos y, en consecuencia, en un factor que contribuye a la fortaleza del peso”, concluye el informe.

Además, el reporte plantea que canalizar estos recursos hacia inversión productiva y ampliar la bancarización podría fortalecer todavía más el papel de las remesas en el desarrollo del país.

Otro aspecto relevante es la percepción de los inversionistas sobre la economía local.

El más reciente informe cambiario de Bancolombia destacó que en agosto el peso colombiano se apreció 3,9 % mensual, en línea con el retroceso del dólar global.

También influyó la expectativa de que el Ministerio de Hacienda monetice recursos para cubrir necesidades fiscales, lo que ha mantenido a la divisa cerca de la barrera de los $4.000.

Lo que viene para el dólar

El rumbo del dólar en las próximas semanas estará marcado por dos citas clave: la decisión de la Reserva Federal el 17 de septiembre y la reunión del Banco de la República en Colombia, también en septiembre.

En cuanto a proyecciones, Bancolombia estima que durante septiembre el dólar se moverá en un rango entre $3.950 y $4.130, condicionado tanto por el rumbo internacional de la Fed como por factores domésticos como la posible monetización de recursos del Ministerio de Hacienda.

A una escala más amplia, la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo proyecta que la tasa de cambio en Colombia se ubique entre $4.150 y $4.283 para diciembre de 2025. Esto implicaría una depreciación de entre 1,9 % y 5,1 % frente al promedio de 2024.

Finalmente, Sebastián Chacón Marín, director de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Politécnico Grancolombiano la divisa podría oscilar entre los $3.900 y $4.100 durante lo que resta de 2025.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.