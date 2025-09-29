Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 29 de septiembre

Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - SeongJoon Cho

En el último mes, el dólar ha retrocedido un 3,25 % al pasar de los $4.024 a los $3.893. Aunque en la última semana tuvo un repunte que lo dejó sobre los $3.900.

Ahora arranca la primera jornada de la semana con una caída. La divisa abrió con un valor de $3.895,15, lo que representa una reducción de $5,75, en comparación con el último cierre de los mercados del pasado 26 de septiembre ($3.901).

De otro lado, la tasa representativa del mercado (TRM) para este lunes 29 de septiembre fue fijada por la Superintendencia Financiera en $3.908,12.

Así se ha comportado la divisa

Según lo explicado por Sebastián Chacón, quien es director de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Politécnico Grancolombiano, parte de las variables que llevaron a la devaluación del billete verde se encuentran en las diferentes políticas monetarias, así como los anuncios hechos por el gobierno de Estados Unidos. Ejemplo de esto es la disminución de la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed).

Como precisa Chacón, esto ha hecho que los inversionistas extranjeros busquen poner sus recursos en economías emergentes, donde las tasas todavía están altas, como es el caso colombiano.

Por su parte, la líder de estrategia en Itaú Colombia Comisionista de Bolsa, Valeria Álvarez, detalló que el crecimiento que registró Estados Unidos en su segundo trimestre detonó la sensibilidad al alza del índice DXY, el cual alcanzó niveles por encima de los 98 puntos. Todo esto en medio de un panorama en el que el mercado laboral estadounidense se muestra deteriorado.

Estas variaciones en el DXY explican también las correcciones al alza que ha tenido el billete verde en otras economías, como la brasilera y la mexicana.

Las estimaciones del dólar para esta semana

“Esta semana estaremos muy atentos al mercado laboral de Estados Unidos. Se espera que la creación de puestos de trabajo esté por el orden de los 50.000 en septiembre, pero esto seguirá siendo un catalizador importante, porque el mercado está apostando a dos recortes más”, concluyó Álvarez.

Para Rodrigo Lama, quien es el director de negocios de Global66, el inicio de este nuevo ciclo de recortes en las tasas de interés de Estados Unidos reforzará la tesis de que el billete verde tendrá una tendencia estructuralmente bajista, por lo menos en lo que resta del año.

“Al corto plazo no descartamos rebotes técnicos del dólar ante eventuales sorpresas en las cifras macroeconómicas o cambios en el tono de la Fed, pero los consideraríamos correcciones dentro de una tendencia bajista principal”, añade el profesional.

Para esta semana, se espera que el dólar arranque con mercados prudentes, aunque aún se sentirán los ecos del recorte de las tasas. En el ámbito internacional, se mantendrá el apetito por el riesgo: la renta variable y los metales (oro y plata) continúan firmes y la volatilidad sigue acotada. En el ámbito local, el foco permanecerá en la variación en los precios del petróleo y el comportamiento de los mercados internacionales.

“Dicho lo anterior, si los datos macro en EE. UU. sorprenden al alza y la inflación se mantiene moderada, se disiparán los temores de estanflación, continuará el rally de los activos de riesgo y el dólar tenderá a debilitarse a nivel global. En ese contexto, el USD/COP profundizará su caída hacia $3.800, apoyados por rendimientos del Treasury al alza y un aumento en los flujos de capital hacia mercados emergentes”, analiza Lama.

Si, por el contrario, la actividad se da a la baja, y surgen brotes inflacionarios, podría activarse un rebote técnico del dólar: el billete verde podría acercarse a $3.950.

