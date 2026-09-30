Dólar hoy en Colombia: así arranca el precio de la moneda este 30 de septiembre

A lo largo de septiembre, la moneda se movió en un péndulo con tendencia al alza. Pasó de COP 3.220 a COP 3.305, un aumento de 2,63 %, equivalente a unos 85 pesos. La TRM, por su parte, pasó de COP 3.213 a 3.341,…

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubica en COP 3.341, fijada por la Superintendencia Financiera, 8 pesos por debajo de la anterior.

El dólar hoy en Colombia abrió a la baja, al registrarse en COP 3.305, una disminución de 60 pesos frente al arranque de la jornada del martes (COP 3.365) y 25 pesos abajo del cierre (COP 3.330).

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A lo largo de septiembre, la moneda se movió en un péndulo con tendencia al alza. Pasó de COP 3.220 a COP 3.305, un aumento de 2,63 %, equivalente a unos 85 pesos. La TRM, por su parte, pasó de COP 3.213 a 3.341, una subida de 128 pesos.

La semana pasada, el peso colombiano fue la moneda de la región con mayor depreciación, con una caída de 4,4 %, y el viernes cerró en COP 3.312.

Según lo explicado por el director de investigaciones económicas y análisis de mercados del Banco de Bogotá, Camilo Pérez, aunque la devaluación observada en la última semana es importante, no es exclusiva del peso colombiano.

“En general, el dólar se ha fortalecido frente a la mayoría de monedas del mundo, como consecuencia de lo que hemos visto en materia de tasas de interés. La FED no solo incrementó la tasa sino que confirmó su expectativa de aumentarla nuevamente antes de terminar el año. Sin embargo, lo que entendió el mercado es que seguirán en aumento el próximo año”, detalla.

Esto también tiene efectos en el mercado, pues ante un escenario de mayor riesgo, muchos inversionistas optan por reducir su exposición y trasladar parte de sus recursos hacia activos considerados refugio, como el dólar.

Hay que recordar que el precio del dólar responde, entre otros factores, a la dinámica de oferta y demanda. Cuando hay más dólares disponibles y la demanda se mantiene baja, su precio tiende a disminuir. En cambio, cuando la oferta se reduce y la demanda aumenta, el precio tiende a subir.

Por eso, lo que ocurre con el precio del petróleo también puede incidir en la tasa de cambio en Colombia, dado que es uno de los principales productos de exportación del país. Cuando aumenta el precio del petróleo de referencia Brent, Colombia puede recibir más dólares por sus exportaciones, lo que incrementa la oferta de la divisa y puede ejercer presión a la baja sobre su precio.

La semana pasada el Brent cayó por debajo de los USD 100 en los primeros días, cuando Irán ofreció abrir el estrecho de Ormuz en siete días y Estados Unidos daba pasos para levantar el bloqueo naval. A mitad de semana el panorama giró: el barril llegó a USD 108,23 después de que los hutíes dispararan misiles contra Yanbu, el puerto petrolero saudita en el mar Rojo. La referencia internacional de crudo cerró la semana en USD 106,60, en medio de reportes de que Irán le habría dado a Estados Unidos una semana para levantar el bloqueo. Este martes, en el parcial de la jornada y aún sin cierre, el Brent se ubicaba en USD 96,32.

A esto se sumaron variables de corte nacional, como las expectativas de los inversionistas sobre las políticas del actual Gobierno y los ajustes anunciados por el Ministerio de Hacienda al Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2026.

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¿Qué se espera para el dólar en Colombia en los próximos días?

Según Daniel Londoño, country manager de Global66, son tres los catalizadores que marcarán el movimiento del dólar en los próximos días.

Este miércoles, 30 de septiembre, la Junta Directiva del Banco de la República tomará decisiones sobre su tasa de referencia de política monetaria. La mayoría del mercado espera que la mantenga en 12 %: cerca de tres de cada cuatro analistas encuestados anticipan una pausa, y la encuesta del Emisor ubica en diciembre el que sería el único incremento en lo que resta del año. Las minutas de la reunión del Emisor, que permiten conocer más a fondo las razones por las cuales se tomó una u otra decisión de política monetaria, se conocerán el 5 de octubre.

“Con una inflación de 6,24 % en agosto y expectativas de cierre cercanas al 6,8 %, existe margen para una subida de tasas, reforzada por el reciente aumento de la Fed. Como el mercado ya descuenta una pausa, la clave estará en el resultado de la votación: una mayor división a favor de subir tasas podría respaldar al peso, mientras que una pausa más amplia podría presionarlo y llevar el dólar hacia los COP 3.400. Una subida inesperada, en cambio, podría llevarlo hacia COP 3.250 – COP 3.280. Las minutas del 5 de octubre darán más señales sobre el rumbo”, afirma Londoño.

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A esto se suman las expectativas por la próxima reunión de la Fed (27 y 28 de octubre), donde el PCE (indicador que mide la variación de los precios de la canasta de bienes y servicios en Estados Unidos), que se publicará el 30 de octubre, será determinante, como también lo será el informe de empleo de septiembre, que sale el 2 de octubre.

“Un registro fuerte consolida el rebote y deja el rango entre COP 3.350 y COP 3.400. Una sorpresa a la baja devolvería la tasa hacia COP 3.250”, detalla el country manager de Global66.

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Finalmente está lo que pueda ocurrir en Medio Oriente.

“El plazo de una semana que Teherán le habría dado a Washington vence en los próximos días, mientras ambos gobiernos, según versiones de prensa, exploran un acuerdo por fases para reabrir Ormuz. Una escalada llevaría el Brent por encima de USD 115, y en el régimen actual eso ya no funciona como el seguro para el peso que fue a comienzos de septiembre, porque el crudo caro se traduce primero en más inflación y tasas más altas en Estados Unidos. Un acuerdo bajaría el petróleo y le quitaría ingresos a Colombia, pero también aliviaría la presión sobre los rendimientos del Tesoro, que es lo que más está moviendo al peso. El viernes dio una muestra de ese efecto”, concluye Daniel Londoño.

Para Jonnathan Torres, banquero de inversiones de Values AAA, se espera que en los próximos días el dólar mantenga su tendencia al alza, oscilando en torno a COP 3.345.

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