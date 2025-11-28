Precio del dólar hoy en Colombia: así se cotiza la divisa este viernes 28 de noviembre

La Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada por la Superintendencia Financiera, se mantuvo inalterada frente al valor del jueves, por lo que permanece en COP 3,773,60. Imagen de referencia Foto: Bloomberg - Paul Yeung

En el último día hábil de noviembre de 2025, el dólar frente al peso colombiano se mueve en un rango intermedio entre los COP 3.700 y COP 3.800. Tras el festivo por Acción de Gracias en Estados Unidos, el mercado cambiario retoma operaciones marcado por el impacto de la caída de la Bolsa de futuros de Chicago (CME) y por las expectativas de una posible reducción de tasas por parte de la Reserva Federal.

Este viernes, la divisa abrió su cotización en COP 3.740, lo que se traduce en un leve repunte de COP 3 frente al dólar en modalidad next day del jueves (COP 3.737).

La Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada por la Superintendencia Financiera, se mantuvo inalterada frente al valor del jueves, por lo que permanece en COP 3,773,60 para este 28 de noviembre. La TRM disminuyó un 14,36 % (COP 632,56) en referencia al 28 de noviembre de 2024 y se redujo un 1,84 % (COP 70,6) comparando con el mismo día del mes anterior.

La parálisis de este viernes en los mercados globales

“Es un poco como volar a ciegas”. Con esa frase, operadores resumieron el desconcierto que dejó la interrupción de la Chicago Mercantile Exchange (CME), la bolsa de futuros más grande del mundo, cuya plataforma estuvo fuera de servicio durante varias horas y paralizó la negociación de contratos ligados al S&P 500, el Dow Jones, el Nasdaq, el dólar, el petróleo, el oro y otros activos clave para los mercados globales.

Tras el corte provocado por una falla técnica, el grupo CME informó que su plataforma Globex de futuros y opciones (que concentra cerca del 90 % del volumen del grupo) retomó operaciones a las 7:30 de la mañana, hora central de Estados Unidos (8:30 a. m. en Colombia).

Pese a la magnitud de la interrupción, el mercado cambiario no mostró movimientos bruscos tras la reapertura: el dólar se mantuvo prácticamente estable frente al yen y avanzó alrededor de 0,2 % frente al euro, en una jornada marcada por bajos volúmenes y por el regreso gradual de la actividad tras el festivo de Acción de Gracias en Estados Unidos.

El dólar al cierre de 2025

El grueso de las expectativas de bancos y centros de pensamiento estima un dólar algo más alto que el actual, pero lejos de los picos de 2022.

Las encuestas de Fedesarrollo indican que la tasa de cambio se moverá entre COP 3.773 y COP 3.855, con una mediana en COP 3.800 (exactamente donde estamos).

A su turno, el Banco de la República estima una TRM en torno a COP 4.000 al cierre de 2025. Por su parte, el Banco de Bogotá proyecta COP 3.917 en noviembre y COP 4.100 en diciembre de 2025.

