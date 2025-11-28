Falla en la bolsa de futuros de Chicago paralizó los mercados globales por varias horas

NEW YORK (United States), 01/08/2025.- The Nasdaq stock market newscast displays stock prices at the Nasdaq MarketSite in Times Square, in New York, New York, USA, 01 August 2025. US and global markets are down following US President Trump's sweeping tariff hikes on dozens of countries. (Nueva York) EFE/EPA/ANGELINA KATSANIS Foto: EFE - ANGELINA KATSANIS

Una interrupción en la plataforma de la bolsa de futuros más grande del mundo, por donde pasan referencias para acciones, dólar, petróleo, oro y bonos, frenó por horas la formación de precios que guía a los mercados globales.

Se trata de la Chicago Mercantile Exchange (CME), cuya operación empezó a normalizarse pasadas las 7:00 de la mañana de este viernes, hora de Colombia, tras una caída registrada en la madrugada.

Una caída que se siente en todo el mundo

La Chicago Mercantile Exchange (CME) es la bolsa de futuros más grande del mundo y uno de los puntos centrales del sistema financiero global. En este mercado se negocian contratos sobre acciones, dólar, petróleo, oro, bonos del Tesoro de Estados Unidos y grandes índices bursátiles como el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq. Muchos de los precios que sirven de referencia diaria para inversionistas, bancos, fondos y empresas en distintos países se forman allí.

En estos mercados no se intercambia dinero como tal, sino contratos que representan el valor de esos activos. A eso se le llama valor nocional: es el monto total que está “en juego” detrás de esos contratos.

Solo en los futuros ligados al S&P 500 y al Nasdaq 100 se mueven alrededor de un billón de dólares diarios en valor nocional, una dimensión que da cuenta del peso que tiene la CME en la formación de precios a nivel global.

¿Qué provocó la falla?

La interrupción de las operaciones en la CME se originó por un problema en el sistema de enfriamiento de un centro de datos en el área de Chicago, operado por la empresa CyrusOne.

Ese fallo técnico obligó a detener por completo la negociación de futuros y opciones en la plataforma electrónica Globex, que es el canal principal por el que se realizan estas transacciones a nivel mundial.

El operador del centro de datos informó que el problema estuvo relacionado con los sistemas de refrigeración y que los equipos de ingeniería tuvieron que reiniciar varios sistemas de enfriamiento e instalar equipos temporales para evitar sobrecalentamientos.

Durante varias horas los operadores no tuvieron claro cuándo habría un restablecimiento total del servicio.

Esta caída ya es más prolongada que una interrupción similar ocurrida en 2019, que también fue causada por un error técnico, lo que volvió a encender las alertas sobre la dependencia del sistema financiero global de grandes infraestructuras tecnológicas.

Los mercados afectados

La suspensión de operaciones en la CME impactó de inmediato a varios de los mercados más relevantes del mundo. Se detuvo la negociación de futuros de acciones de Estados Unidos, incluidos los del S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq, así como los futuros de los bonos del Tesoro, que son una referencia clave para las tasas de interés globales.

También hubo efectos en divisas, a través de la plataforma EBS, muy usada en el mercado cambiario, lo que complicó la formación de precios del dólar frente a otras monedas. En materias primas, se registraron alteraciones en el oro, el crudo, la gasolina, el diésel y hasta el aceite de palma, este último negociado en mercados asiáticos.

En el caso del oro, durante las primeras horas de negociación en Londres se observaron movimientos erráticos, con diferencias entre los precios de compra y venta mucho más amplias de lo habitual. En otros mercados, ante la falta de referencias claras, varios operadores optaron por migrar temporalmente a plataformas alternativas, aunque con menor liquidez.

La interrupción coincidió, además, con una jornada de bajos volúmenes en Estados Unidos por el festivo de Acción de Gracias, lo que limitó parcialmente la magnitud de los movimientos, pero aumentó la incertidumbre entre quienes necesitaban cerrar o renovar posiciones ese mismo día.

La caída de la plataforma dejó a muchos operadores sin sus principales referencias de precios en tiempo real. “Es un poco como volar a ciegas”, dijo Thomas Helaine, jefe de ventas de renta variable de TP ICAP Europe a Bloomberg, al explicar las dificultades para operar sin los futuros de Estados Unidos como guía.

Otros analistas advirtieron que, con una de las principales fuentes de liquidez fuera de servicio, el riesgo de movimientos abruptos aumentaba. “Hemos perdido una de las principales fuentes de liquidez del mercado. Esto eleva el riesgo de movimientos exagerados si ocurre un evento grande”, señaló Nick Twidale, analista jefe de AT Global Markets, en declaraciones recogidas por Bloomberg.

Todo esto ocurrió en una semana que ya venía marcada por la volatilidad en Wall Street. El S&P 500 había llegado a caer hasta 4,7 % en noviembre por las dudas sobre el rumbo de las tasas de interés de la Reserva Federal y las valoraciones de las acciones ligadas a la inteligencia artificial, aunque en los últimos días parte de esas pérdidas se había venido recuperando.

