Una libranza es un préstamo que se paga a través de la empresa donde se trabaja. La persona pide el crédito y autoriza a su empleador a descontarle la cuota del salario o de la pensión cada mes. La empresa envía ese dinero a la entidad que prestó la plata, que puede ser un banco, una cooperativa o un fondo de empleados. Así, la cuota sale directamente del sueldo y quien tiene el crédito no tiene que ir a pagarla cada mes. En Colombia, este tipo de crédito está regulado por la Ley 1527 de 2012.

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¿Qué pasa entonces cuando alguien renuncia o lo despiden? Lo primero que debe saber es que el descuento del salario o de la pensión se acaba, pero la deuda sigue.

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Hernando Espitia, director de la Escuela de Contabilidad y Finanzas Globales de la Universidad Politécnico Grancolombiano, explica que lo que la persona recibe de prestaciones sociales al salir se destina a cubrir el saldo. Si ese dinero no alcanza, tiene que seguir pagando lo que falte.

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Tenga en cuenta los seguros

Espitia explica que algunos créditos de libranza, generalmente los de fondos de empleados, cuentan con un seguro de cartera vencida. Ese seguro garantiza a la entidad que, si la persona sale de la empresa, el dinero no alcanza y el crédito queda sin pagar, la deuda se cubre.

Pero eso no libera a quien pidió el préstamo. El experto del Politécnico Grancolombiano aclara que el seguro no exime en ningún caso al deudor, que sigue a cargo de la deuda y, en sus palabras, "hasta tanto no la pague, no será retirado de los reportes en su historial crediticio ni se perdona la deuda".

¿Y si hay un codeudor?

Otros créditos de libranza tienen codeudor, que suele ser otro empleado de la misma empresa. Según Espitia, en esos casos la responsabilidad de la deuda puede pasar a esa persona.

¿Qué dice la ley sobre créditos de libranza?

La Ley 1527 de 2012 pide, para acceder a una libranza, una autorización expresa e irrevocable del beneficiario del crédito a la entidad pagadora. También establece que el beneficiario no puede recibir menos del 50 % del neto de su salario o pensión una vez hechos los descuentos. Y si la empresa incumple por causas que le sean imputables, es solidariamente responsable por el pago de la deuda.

Lo que la ley no define es qué pasa cuando la persona renuncia o la despiden. No regula el retiro, el despido ni la renuncia, ni el descuento de prestaciones sociales, ni el pago directo por parte del deudor. En cuanto a la vigilancia, las entidades que prestan por libranza están bajo control de la Superintendencia Financiera, la de Economía Solidaria, la de Sociedades o la del Subsidio Familiar, según su naturaleza.

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