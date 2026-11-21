La Ley 1788 de 2016 extendió expresamente este derecho a trabajadores del servicio doméstico, choferes de servicio familiar, trabajadores por días y trabajadores de fincas, entre otros empleados dependientes.

La prima de servicios corresponde a 30 días de salario por cada año trabajado, incluyendo los subsidios de transporte o comisiones en caso de que se tengan. Este beneficio se reconoce en dos pagos: la primera mitad, a más tardar el 30 de junio, y la segunda, a más tardar el 20 de diciembre.

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Para calcular la prima se multiplica la base mensual de liquidación por los días trabajados durante el semestre y el resultado se divide entre 360. Si la persona trabajó el semestre completo, se toman 180 días, por lo que el pago equivale a la mitad de esa base mensual.

Puede hacer un cálculo aproximado con la siguiente herramienta:

En 2026, el salario mínimo es de COP 1.750.905 y el auxilio de transporte es de COP 249.095, este último corresponde a quienes devengan hasta dos salarios mínimos. Suponiendo que la persona trabajó el semestre completo, mantuvo el mismo salario y no recibió comisiones, horas extras ni otros pagos salariales adicionales, estos serían los valores:

Ahora bien, si la persona no trabajó el semestre completo, el pago de la prima es proporcional a los días trabajados. Por ejemplo, quien recibe un salario mínimo y tiene derecho al auxilio de transporte, pero estuvo vinculado durante 90 días del semestre, recibiría COP 500.000.

Independientemente del monto, ¿qué se puede hacer con la prima? Según expertos, lo importante a nivel de finanzas personales es no considerar la prima como un ingreso que hace parte del salario, lo ideal, si es posible es apartar ese dinero e invertirlo, ahorrarlo para el fondo de emergencia o usarlo para pagar deudas.

La prima para desendeudarse

La prima se puede usar como un abono a capital, es decir un pago para reducir la deuda, ya sea para que el monto de las cuotas mensuales se reduzcan o bien para poder disminuir el tiempo destinado a la deuda. Sea cual sea la intención, entre esas dos, se debe informar al banco de manera clara pues según la Superintendencia Financiera esta elección corresponde al deudor/a y las entidades deben respetarla.

Con cualquiera de las dos opciones es posible desendeudarse más rápido y pagar menos intereses en la totalidad. Ahora, ¿cuál de las dos decidir? Depende de la intención, reducir la cuota permite aliviar el presupuesto mensual, mientras que disminuir el plazo ayuda a terminar de pagar antes.

Sin embargo, en estos casos, es importante revisar con el banco cómo se distribuiría la prima en el pago total. Es decir, no todo el dinero que se entrega a la entidad bancaria reduce necesariamente el monto total que se debe, ya que las cuotas también pueden incluir intereses, seguros o incluso intereses de mora en caso de atrasos.

En el episodio de Echemos Cuentas del pasado 12 de noviembre, el experto Alejandro Téllez afirmó que no hay “una fórmula única” para usar la prima en este caso. Uno de los caminos que recomienda es que con las tasas de interés altas (como están ahora), la prima se puede destinar a pagar las deudas que están cobrando mayores intereses.

En caso de que haya varias deudas, Téllez recomienda pagar primero la deuda con una tasa de interés más alta o también pagar la de menor saldo para liberar la cuota y utilizar ese dinero que iba para la cuota inicialmente en otra deuda.

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¿Quiere ahorrar la prima?

Ahorrar requiere separar la prima, para evitar gastarla, pero idealmente se debería también invertir ese dinero. Que la plata se mueva y no quede debajo del colchón permite que la inflación no perjudique esos ahorros. ¿Cómo invertirla? La elección depende del plazo, del riesgo y de la necesidad de disponer de los recursos. Por ejemplo, están las cajas de ahorro de los bancos digitales que aportan una tasa de interés efectivo anual, CDT, fondos de inversión o fondos de pensiones voluntarias.

La decisión de inversión depende del perfil de riesgo que tenga cada persona. Según Diego Bernal Bonilla, experto en finanzas y creador de contenido que estuvo en el primer Echemos Cuentas de El Espectador, el perfil de riesgo no es qué tanto miedo o seguridad tiene la persona para poner su dinero en inversión, sino “cual es la capacidad de riesgo y la necesidad de riesgo”.

Es decir, si se quiere destinar la prima a necesidades prontas que deben pagarse sí o sí (como el pago de un semestre universitario o la compra de algún bien), el perfil de riesgo debería ser más conservador.

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En cambio si este ahorro va para la compra de vivienda en tres años, por ejemplo, el perfil de riesgo puede ser más arriesgado porque el dinero podría eventualmente aguantar más cambios o volatilidad.

Bernal advirtió que incluso algunos fondos que invierten en renta fija pueden tener desvalorizaciones, por lo que no basta con el nombre del producto para saber qué tan adecuado es para la meta de ahorro. También hay que revisar las comisiones, las condiciones de retiro y los riesgos. Una rentabilidad atractiva puede perder parte de su ventaja si acceder al dinero tiene costos elevados.

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La prima también puede ser el punto de partida para un fondo de emergencia que puede ir completándose poco a poco. Estos fondos son como una reserva equivalente a entre tres y seis meses de gastos, que permita enfrentar situaciones a futuro como la pérdida del empleo.

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¿Decidió gastar la prima?

A veces también hay gastos inmediatos que son una necesidad y en ese caso, ahorrar e invertir puede resultar más difícil.

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Pero si decide gastar la prima en regalos de navidad, por ejemplo, lo que sugiere Bernal es estipular un presupuesto para los regalos en función de lo que realmente se puede gastar para estas fiestas.

Ese presupuesto puede dividirse por persona y por compra, con un límite total definido antes de salir a comprar.

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“Las finanzas personales no es un tema de ricos, no se trata de que el que tenga más plata es el que mejor lo tiene que hacer. El mundo de las finanzas personales se trata de que yo asuma el manejo propio de mis finanzas”, dice Bernal y agrega tres puntos.

Lo primero es ser consciente de no gastar más de lo que se tiene, lo segundo es intentar “pagarse a uno mismo primero” el monto que se pueda y lo tercero es destinar algo, así sea poco, para el ahorro (no solo lo que sobra después de gastar).

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