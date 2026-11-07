¿Qué pasa si se conduce con el SOAT vencido? 

La cobertura se refleja en gastos médicos, farmacéuticos, hospitalarios o quirúrgicos, pero también en incapacidad permanente, fallecimiento, gastos funerarios y el transporte para movilizar a las personas afectadas.

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ( SOAT ) es obligatorio para todos los vehículos que circulan en Colombia y tiene vigencia de un año. Su función es cubrir las lesiones o daños corporales de las personas involucradas en un accidente y eso incluye a conductores, pasajeros y peatones.

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Sin embargo, el SOAT no cubre los daños patrimoniales causados por el accidente, como la pérdida parcial o total del vehículo, ni las lesiones personales que no hayan sido ocasionadas en un accidente de tránsito.

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Multa e inmovilización

Conducir sin portar los seguros exigidos por la ley, incluido el SOAT vencido, constituye una infracción sancionable con multa e inmovilización del vehículo. La sanción prevista es de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes.

Para calcularla, se toma el salario mínimo mensual de 2026, fijado para este año en COP 1.750.905, y se divide entre 30. En este orden de ideas, cada salario mínimo diario equivale a COP 58.363,50 y la multa total es entonces de COP 1.750.905.

La inmovilización implica suspender temporalmente la circulación del carro o moto. En la práctica, esto puede significar la retención del automotor y costos adicionales asociados al traslado y a la permanencia en patios.

Cuánto cuesta renovarlo y cómo hacerlo

El valor del SOAT no es único: depende del tipo, la actividad y el cilindraje del vehículo, entre otros factores. La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) expide cada año una circular con los valores aplicables y pone a disposición un simulador para consultar el valor correspondiente a cada automotor.

Para 2026, la SFC ajustó las tarifas máximas del SOAT. En las 14 categorías con rango diferencial por riesgo, el ajuste se calculó con base en la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT), de 5,17 %. Ahora bien, para las demás categorías, que representan cerca del 50 % del parque automotor, el incremento aproximado fue de 0,38 %.

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Para renovar el SOAT, el propietario debe acudir a una aseguradora autorizada y utilizar los canales que esta disponga. Entre las compañías autorizadas para expedirlo están AXA Colpatria, Compañía Mundial de Seguros, Seguros Generales Suramericana, La Previsora S.A. Compañía de Seguros, Seguros del Estado, HDI Seguros Colombia y Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. Entidad Cooperativa, entre otras.

La SFC recomienda comprar el seguro únicamente por canales oficiales, verificar que la aseguradora o el intermediario esté autorizado y no consignar dinero en cuentas de personas naturales sin comprobar que sean intermediarios habilitados.

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