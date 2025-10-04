¿Qué pasa si se vende un carro o moto y no se hace el traspaso?

Una venta de un vehículo solo queda debidamente realizada cuando el traspaso se inscribe en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Imagen de referencia. Foto: EFE - Biel Aliño

Vender un carro o una moto y dejar pendiente el traspaso es una práctica común en Colombia. A veces por confianza, otras por evitar trámites o costos, muchos conductores entregan el vehículo sin completar el registro ante el organismo de tránsito.

El problema es que, mientras el traspaso no se formalice, para la ley el vehículo sigue a nombre del vendedor, y con ello todas las responsabilidades: impuestos, multas, comparendos y hasta posibles procesos en caso de un accidente.

Una venta sin registro no cambia la propiedad

El abogado Mauricio Uribe Ruiz, docente y coordinador del área Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, explica que la diferencia está en el tipo de bien que se transfiere.

“Hay bienes cuya venta se perfecciona con la simple entrega, pero otros (como las casas, las naves o los vehículos) requieren registro para que el negocio exista legalmente”, señala.

En ese sentido, si alguien entrega su carro o moto y recibe el dinero, pero el traspaso no se ha inscrito ante el organismo de tránsito, para el Estado el propietario sigue siendo el vendedor.

No basta con firmar un documento

El abogado Sebastián Aguilera González, del equipo corporativo de Muñoz Abogados, explica que entregar el vehículo y firmar un contrato (incluso autenticado en notaría) no basta para transferir la propiedad. “La venta solo se perfecciona cuando el traspaso se inscribe en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Si no se hace, el vendedor seguirá figurando como titular y asumiendo los riesgos legales, económicos e incluso reputacionales”, afirma.

Así las cosas, vender un vehículo sin hacer el traspaso “es como seguir siendo dueño de una responsabilidad que ya no está en sus manos”.

Aunque el comprador use y conserve el automotor, las multas, impuestos, comparendos o sanciones seguirán llegando al antiguo propietario, quien deberá demostrar (si puede) que ya no era el dueño al momento de los hechos.

Multas, impuestos y accidentes: el costo de no hacer traspaso

Según Santiago Salazar, director jurídico de Salazar Huérfano Abogados y Asociados, las consecuencias de no hacer el traspaso pueden ser graves.

“Mientras el vehículo continúe a nombre del vendedor, este sigue siendo responsable del pago de impuestos, tasas y contribuciones. Si el comprador no cumple con esas obligaciones, la deuda aparecerá registrada a nombre del antiguo dueño y, en caso de embargos, las autoridades irán tras sus bienes”, explica.

El abogado advierte que el riesgo no se limita al bolsillo. Si el nuevo propietario comete infracciones o se ve involucrado en un accidente, las multas, fotocomparendos o investigaciones pueden recaer sobre quien aún figure en el RUNT como titular del vehículo, incluso si ya lo había vendido.

“En un siniestro grave, ese propietario formal podría ser vinculado a procesos civiles o penales, pese a no haber participado en los hechos”, agrega Salazar.

Qué hacer si el comprador no quiere hacer el traspaso

Cuando el comprador no cumple con el trámite, el vendedor todavía tiene una alternativa para protegerse. El Ministerio de Transporte permite solicitar la radicación de traspaso a persona indeterminada, una figura que deja constancia de que el vehículo fue entregado y que las responsabilidades ya no recaen sobre el antiguo propietario.

Este procedimiento se realiza ante el organismo de tránsito donde está matriculado el vehículo y requiere presentar el contrato de compraventa y una declaración que acredite la entrega del bien. Aunque no sustituye el traspaso definitivo, sirve como respaldo legal en caso de que el vehículo sea multado, se vea involucrado en un accidente o acumule deudas tributarias.

Mauricio Uribe Ruiz, de la Universidad Católica de Colombia, advierte que también pueden existir riesgos penales si el negocio se usa para engañar o defraudar.

“Si alguien promete hacer el traspaso para recibir el dinero y luego no lo cumple, podríamos estar hablando de una estafa. Y si utiliza esas maniobras en un proceso judicial, incluso de un fraude procesal”, explica.

Los expertos coinciden en que dejar un traspaso pendiente es abrir la puerta a problemas que pueden tardar años en resolverse.

“En Colombia, vender un vehículo sin hacer el traspaso es como mantener una responsabilidad que ya no está bajo su control”, resume Aguilera.

Por eso, la recomendación es no entregar las llaves ni el vehículo hasta que el cambio de propietario quede registrado ante la autoridad de tránsito.

