¿Quién paga la retención en la fuente en la venta de una casa o carro?

Al momento de vender una casa o un carro los trámites parecen un poco abrumadores, pero no debe dejar de tener en cuenta que uno solo puede frenarle todo el proceso si no lo realiza a tiempo.

En Colombia, la retención en la fuente es un mecanismo mediante el cual el Estado recauda anticipadamente un porcentaje del impuesto de renta que se genera como consecuencia de la venta de un bien, ya sea inmueble o vehículo.

Según Bancolombia, “la retención en la fuente es un sistema de recaudo anticipado del impuesto sobre la renta y complementarios [...]. Este mecanismo le da la posibilidad al gobierno, por ejemplo, de no tener que esperar a que pase un año fiscal completo para recibir el impuesto de renta, sino que lo puede hacer mensualmente, lo que le garantiza el recaudo sin tener que esperar las declaraciones de los contribuyentes”.

Esta responsabilidad recae siempre en el vendedor, quién será el encargado de pagar el monto, tanto en el caso de casas como de carros.

Pago de retefuente en la venta de un inmueble

Cuando se vende una casa o un apartamento, la retención en la fuente se cobra al vendedor durante el proceso de escrituración en la Notaría. Generalmente, la tarifa es del 1 % sobre el valor total de la venta, cuando esta no supera las 20.000 UVT, y se considera este pago como un abono anticipado del impuesto a la ganancia ocasional que el vendedor deberá reportar en su declaración de renta anual.

En ciertos casos, como cuando el inmueble no se destina para vivienda o si la venta supera las 20.000 UVT, la retención puede aumentar hasta el 2,5 %. Sin este pago de retención, el notario no podrá autorizar la escritura que formaliza la transferencia de la propiedad, por lo cual no se podrá completar la venta.

¿Cómo funciona en la venta de un vehículo?

En la compraventa de vehículos, también es obligatorio que el vendedor pague la retención en la fuente. Este pago se realiza en las secretarías de tránsito al momento de formalizar el traspaso del vehículo. La retención se calcula sobre el valor del avalúo comercial del carro, y la tarifa destinada es generalmente del 1 %.

Al igual que con la venta de vivienda, sin el pago de esta retención, el traspaso no puede completarse ni registrarse oficialmente a nombre del nuevo propietario. Así, la retención no solo cumple una función tributaria sino que también garantiza la formalidad legal de la transferencia.

Ya sabe: tanto para casas como para carros en Colombia, la obligación de pagar la retención en la fuente es del vendedor y sin este paso será imposible formalizar la transferencia ante notaría o tránsito, respectivamente.

