Simulador oficial del SOAT: así puede saber el valor real que debe pagar en 2026

El valor del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito no se define al azar ni depende del “descuento” que le ofrezcan por WhatsApp. Está atado a dos datos concretos que aparecen en la tarjeta de propiedad: la categoría del vehículo y su modelo. Con esa información, cualquier conductor puede anticipar el monto que debe pagar.

La Superintendencia Financiera habilitó un simulador en su página web que permite hacer ese Son tres pasos:

1. Diríjase al enlace oficial de la entidad.

2. Seleccione la categoría de vehículo (moto, carro particular, taxi, bus, camión, entre otros).

3. Digite el modelo exacto, tal como aparece en la tarjeta de propiedad. El sistema devuelve el valor máximo autorizado para 2026.

Es importante recalcar que el SOAT tiene tarifas reguladas, no negociables. Si alguien le ofrece un precio muy por debajo de ese valor es una alerta.

💸 ¿Por qué el valor del SOAT cambia?

Para este año, la Superintendencia aplicó dos fórmulas para el alza. Primero, en las categorías con rango diferencial por riesgo, el incremento se ajustó con base en la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT), que fue de 5,17 %.

Para el resto de categorías, que representan cerca de la mitad del parque automotor, el aumento fue de 0,38 %.

Es decir, los vehículos que más suelen accidentarse pagan más.

💥¿Por qué importa el SOAT?

El SOAT no protege el carro ni la moto: protege a las personas. Cubre los daños corporales causados en un accidente de tránsito, sin importar quién tuvo la culpa. Atención médica, incapacidades, gastos funerarios.

😡 ¿Cómo evitar las estafas al comprarlo?

La Superintendencia volvió a insistir en que la mayoría de fraudes se apalancan en la urgencia y el desconocimiento.

Las señales se repiten: mensajes por redes sociales o aplicaciones con “descuentos exclusivos”, bonos o promociones en estaciones de servicio o solicitudes de pago a cuentas personales o enlaces de recaudo no oficiales.

La recomendación es comprar siempre por canales vigilados por la Superfinanciera y verificar que la entidad o el intermediario esté autorizado. Si algo suena demasiado bueno para ser cierto, probablemente lo sea.

Las cifras del SOAT

El parque automotor asegurado creció 7 % en el último año, hasta cerca de 10,6 millones de pólizas.

La frecuencia de accidentes bajó , pero sigue siendo alta: pasó de 9,3 % a 8,2 % (es decir, más de ocho personas afectadas por cada 100 pólizas).

La severidad de los siniestros aumentó . Hoy atender a una víctima cuesta, en promedio, COP 2,8 millones, más que el año anterior.

Aun así, la siniestralidad general del sistema cayó 4,9 %, lo que alivió la presión financiera sobre las aseguradoras.

Así quedaron las tarifas para 2026

🏍️ Motos:

CICLOMOTOR COP 124.100 MOTOS Menos de 100 c.c. MOTOS Entre 100 y 200 c.c. MOTOS Más de 200 c.c. MOTO CARRO, TRICIMOTO Y CUATRICICLO COP 386.900 MOTOCARRO 5 pasajeros

🛻 Camperos y camionetas

Menos de 1.500 c.c. Menos de 10 años COP 792.800 Menos de 1.500 c.c. 10 o más años COP 953.000 Entre

1.500 y 2.500 c.c. Menos de 10 años COP 946.600 Entre

1.500 y 2.500 c.c. 10 o más años COP 1.121.400 Más de 2.500 c.c. Menos de 10 años COP 1.110.300 Más de 2.500 c.c. 10 o más años COP 1.274.000

🚚 De carga o mixto

Menos de 5 Toneladas COP 888.400 Entre 5 y 15 Toneladas COP 1.282.800 Más de 15 Toneladas COP 1.621.900

🚗 Vehículos familiares

Menos de 1.500 c.c. Menos de 10 años COP 447.300 Menos de 1.500 c.c. 10 o más años COP 592.900 Entre 1.500 y 2.500 c.c. Menos de 10 años COP 544.700 Entre 1.500 y 2.500 c.c. 10 o más años COP 677.400 Más de 2.500 c.c. Menos de 10 años COP 636.000 Más de 2.500 c.c. 10 o más años COP 754.300

🚙 Vehículo de seis o más pasajeros

Menos de 2.500 c.c. Menos de 10 años COP 797.300 Menos de 2.500 c.c. 10 o más años COP 1.017.700 2.500 o más c.c. Menos de 10 años COP 1.067.300 2.500 o más c.c. 10 o más años COP 1.281.600

🚘 Autos negocio

Menos de 1.500 c.c. Menos de 10 años COP 281.900 Menos de 1.500 c.c. 10 o más años COP 352.000 Entre 1.500 y 2.500 c.c. Menos de 10 años COP 350.000 Entre 1.500 y 2.500 c.c. 10 o más años COP 432.400 Más de 2.500 c.c. Menos de 10 años COP 451.400 Más de 2.500 c.c. 10 o más años COP 529.300

🚌 Otros

BUSES Y BUSETAS URBANOS COP 673.300 SERVICIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL Menos de 10 pasajeros SERVICIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL 10 o más pasajeros

