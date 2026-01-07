Logo El Espectador
Simulador oficial del SOAT: así puede saber el valor real que debe pagar en 2026

Con el simulador oficial de la Superfinanciera puede saber cuánto debe pagar en 2026 según su vehículo. Le explicamos cómo usarlo paso a paso y evitar estafas comunes.

Redacción Economía
08 de enero de 2026 - 12:39 a. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Archivo
El valor del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito no se define al azar ni depende del “descuento” que le ofrezcan por WhatsApp. Está atado a dos datos concretos que aparecen en la tarjeta de propiedad: la categoría del vehículo y su modelo. Con esa información, cualquier conductor puede anticipar el monto que debe pagar.

La Superintendencia Financiera habilitó un simulador en su página web que permite hacer ese Son tres pasos:

1. Diríjase al enlace oficial de la entidad.

2. Seleccione la categoría de vehículo (moto, carro particular, taxi, bus, camión, entre otros).

3. Digite el modelo exacto, tal como aparece en la tarjeta de propiedad. El sistema devuelve el valor máximo autorizado para 2026.

Es importante recalcar que el SOAT tiene tarifas reguladas, no negociables. Si alguien le ofrece un precio muy por debajo de ese valor es una alerta.

💸 ¿Por qué el valor del SOAT cambia?

Para este año, la Superintendencia aplicó dos fórmulas para el alza. Primero, en las categorías con rango diferencial por riesgo, el incremento se ajustó con base en la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT), que fue de 5,17 %.

Para el resto de categorías, que representan cerca de la mitad del parque automotor, el aumento fue de 0,38 %.

Es decir, los vehículos que más suelen accidentarse pagan más.

💥¿Por qué importa el SOAT?

El SOAT no protege el carro ni la moto: protege a las personas. Cubre los daños corporales causados en un accidente de tránsito, sin importar quién tuvo la culpa. Atención médica, incapacidades, gastos funerarios.

😡 ¿Cómo evitar las estafas al comprarlo?

La Superintendencia volvió a insistir en que la mayoría de fraudes se apalancan en la urgencia y el desconocimiento.

Las señales se repiten: mensajes por redes sociales o aplicaciones con “descuentos exclusivos”, bonos o promociones en estaciones de servicio o solicitudes de pago a cuentas personales o enlaces de recaudo no oficiales.

La recomendación es comprar siempre por canales vigilados por la Superfinanciera y verificar que la entidad o el intermediario esté autorizado. Si algo suena demasiado bueno para ser cierto, probablemente lo sea.

Las cifras del SOAT

  • El parque automotor asegurado creció 7 % en el último año, hasta cerca de 10,6 millones de pólizas.
  • La frecuencia de accidentes bajó, pero sigue siendo alta: pasó de 9,3 % a 8,2 % (es decir, más de ocho personas afectadas por cada 100 pólizas).
  • La severidad de los siniestros aumentó. Hoy atender a una víctima cuesta, en promedio, COP 2,8 millones, más que el año anterior.
  • Aun así, la siniestralidad general del sistema cayó 4,9 %, lo que alivió la presión financiera sobre las aseguradoras.

Así quedaron las tarifas para 2026

🏍️ Motos:

CICLOMOTORCOP 124.100
MOTOSMenos de 100 c.c.
MOTOSEntre 100 y 200 c.c.
MOTOSMás de 200 c.c.
MOTO CARRO, TRICIMOTO Y CUATRICICLOCOP 386.900
MOTOCARRO5 pasajeros

🛻 Camperos y camionetas

Menos de 1.500 c.c.Menos de 10 añosCOP 792.800
Menos de 1.500 c.c.10 o más añosCOP 953.000
Entre
1.500 y 2.500 c.c.		Menos de 10 añosCOP 946.600
Entre
1.500 y 2.500 c.c.		10 o más añosCOP 1.121.400
Más de 2.500 c.c.Menos de 10 añosCOP 1.110.300
Más de 2.500 c.c.10 o más añosCOP 1.274.000

🚚 De carga o mixto

Menos de 5 ToneladasCOP 888.400
Entre 5 y 15 ToneladasCOP 1.282.800
Más de 15 ToneladasCOP 1.621.900

🚗 Vehículos familiares

Menos de 1.500 c.c.Menos de 10 añosCOP 447.300
Menos de 1.500 c.c.10 o más añosCOP 592.900
Entre 1.500 y 2.500 c.c.Menos de 10 añosCOP 544.700
Entre 1.500 y 2.500 c.c.10 o más añosCOP 677.400
Más de 2.500 c.c.Menos de 10 añosCOP 636.000
Más de 2.500 c.c.10 o más añosCOP 754.300

🚙 Vehículo de seis o más pasajeros

Menos de 2.500 c.c.Menos de 10 añosCOP 797.300
Menos de 2.500 c.c.10 o más añosCOP 1.017.700
2.500 o más c.c.Menos de 10 añosCOP 1.067.300
2.500 o más c.c.10 o más añosCOP 1.281.600

🚘 Autos negocio

Menos de 1.500 c.c.Menos de 10 añosCOP 281.900
Menos de 1.500 c.c.10 o más añosCOP 352.000
Entre 1.500 y 2.500 c.c.Menos de 10 añosCOP 350.000
Entre 1.500 y 2.500 c.c.10 o más añosCOP 432.400
Más de 2.500 c.c.Menos de 10 añosCOP 451.400
Más de 2.500 c.c.10 o más añosCOP 529.300

🚌 Otros

BUSES Y BUSETAS URBANOSCOP 673.300
SERVICIO PÚBLICO INTERMUNICIPALMenos de 10 pasajeros
SERVICIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL10 o más pasajeros

