SOAT en Colombia: plazos para comprarlo y fecha de activación

La Superintendencia Financiera de Colombia exige que cada póliza sea reportada al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) en un plazo máximo de 24 horas desde su expedición.

Renovar el SOAT es una de las obligaciones básicas de cualquier conductor en Colombia. Sin embargo, tras la renovación, cada año surgen las mismas dudas sobre los plazos y la vigencia del seguro. ¿Cuándo se puede comprar antes del vencimiento? O también, ¿Desde qué momento empieza a cubrir al vehículo?

¿Cuánto antes se puede comprar el SOAT?

La normativa no fija un límite exacto para renovar el SOAT, pero las aseguradoras autorizadas permiten hacerlo hasta con 30 días de anticipación frente a la fecha de vencimiento.

Esta posibilidad se ampara en la Ley 2161 de 2021, que modificó el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) y busca incentivar la renovación oportuna del seguro para evitar periodos sin cobertura.

La Resolución 20221300000267 de 2022, expedida por el Ministerio de Transporte, ordena a las entidades emisoras garantizar la continuidad del amparo y conservar la vigencia anual del seguro.

Además, la Superintendencia Financiera de Colombia exige que cada póliza sea reportada al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) en un plazo máximo de 24 horas desde su expedición, requisito indispensable para su validez.

¿Desde cuándo empieza a regir el SOAT?

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) tiene una vigencia de un año contado a partir de la fecha indicada en la póliza, según lo dispone el Ministerio de Transporte.

Si se trata de una renovación, la nueva cobertura entra en vigor al día siguiente del vencimiento del seguro anterior, garantizando que no haya interrupciones en la protección.

En los casos en que el vehículo no tenía un SOAT vigente, el amparo se activa desde el momento de la expedición, una vez el sistema del RUNT registre la póliza.

La Superintendencia Financiera establece que ninguna póliza tiene efecto antes de su registro en el RUNT y que este reporte debe realizarse dentro de las 24 horas siguientes a la compra.

Circular sin ese registro activo equivale a no tener seguro, lo que puede acarrear una multa de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) e inmovilización del vehículo, conforme al Código Nacional de Tránsito.

Vigencia, formato digital y recomendaciones

La póliza del SOAT tiene una vigencia uniforme de 12 meses, contados desde la fecha en que inicia su cobertura, conforme a la Resolución 20221300000267 de 2022 del Ministerio de Transporte.

Desde 2019, este documento se expide en un formato electrónico único, con la misma validez que el impreso, y debe estar reportado al RUNT para que las autoridades puedan verificar su autenticidad en línea.

La Ley 2161 de 2021 también refuerza la obligación de portar el seguro vigente y establece sanciones por evasión o falsificación. Por eso, las autoridades recomiendan conservar el archivo digital o tenerlo descargado en el celular, pues la presentación impresa ya no es obligatoria.

