¿Tiene una cuenta en BBVA? Ahora podrá retirar dinero en tiendas D1

Todo cliente de BBVA que tenga una cuenta de ahorros o una cuenta corriente podrá retirar dinero de las sucursales de las tiendas D1 utilizando tu tarjeta BBVA.

La entidad bancaria informó este jueves 27 de noviembre, a través de un comunicado oficial, que esta alianza se hace con el objetivo de “apoyar la bancarización y ofrecer opciones que respondan a las necesidades cambiantes de sus usuarios”.

¿Cuánto dinero podrá retirar?

Según la información compartida por la entidad, los usuarios podrán realizar retiros de hasta COP 700.000 por transacción con un límite máximo diario de COP 2.100.000 utilizando su tarjeta débito en cualquier tienda D1.

“Con las sedes de D1 se suman 2.700 puntos más y la entidad financiera completa una red de 60.000 corresponsales habilitados”, sostiene BBVA.

A través de este mecanismo se facilitará el acceso de personas de 500 municipios del país a retiros de dinero más sencillos. En este momento, según el grupo Valorem “la empresa ha logrado una penetración superior al 95 % de los hogares colombianos”.

