Trabajar en Alemania o Canadá: vacantes del Sena con sueldos de hasta $15 millones

El Sena ofrece empleos en Alemania y Canadá con sueldos hasta $15 millones. Revise requisitos reales de idioma, beneficios, cupos y fechas de cierre.

Redacción Economía
22 de agosto de 2025 - 02:52 a. m.
Imagen de referencia.
Foto: Cortesía
¿Quiere trabajar en Alemania o Canadá con un salario que supera los $14 millones mensuales? Estas son las vacantes internacionales del SENA a través de su Agencia Pública de Empleo, dirigidas a profesionales colombianos en áreas de salud, educación e industria aeronáutica.

La oferta incluye beneficios adicionales como beca de idioma, acompañamiento cultural y cubrimiento de trámites migratorios.

¿Qué empleos ofrece el Sena en el exterior?

Las vacantes disponibles en esta convocatoria se concentran en Alemania y Canadá:

  • Alemania – Stuttgart y Kiel (enfermeros): sueldos entre $10 y $15 millones. Se requiere título profesional, tarjeta vigente y mínimo dos años de experiencia hospitalaria. Se requiere profesional en enfermería (diploma y tarjeta), con 24 meses de experiencia. Hay beca para estudiar alemán hasta B2.
  • Alemania – Wiesbaden (profesores de preescolar): salarios de hasta $15 millones. Piden licenciatura en Educación Infantil o Preescolar, más seis meses de experiencia profesional. La entrevista se realiza en inglés.
  • Alemania – Kiel y otras ciudades (instrumentadores quirúrgicos): pago entre $12,5 y $15 millones, con experiencia mínima de un año en quirófanos y dominio de inglés conversacional.
  • Canadá – Toronto (ensambladores de aeronaves): sueldos entre $12,5 y $15 millones. Exigen cinco años de experiencia en industria aeroespacial, inglés técnico B1+ y competencias en ensamblaje de alta precisión. Buscan técnico/tecnólogo en industria aeroespacial, Licencia TMA, con 60 meses de experiencia

Fechas y proceso de postulación

Las fechas límite para aplicar dependen de la vacante:

El 19 de septiembre cierra la convocatoria para enfermeros en Stuttgart, Alemania, y ensambladores de aeronaves en Toronto, Canadá.

El 26 de septiembre de 2025 vence la oportunidad para profesores de preescolar, instrumentadores quirúrgicos y enfermeros en otras ciudades de Alemania.

La inscripción se hace únicamente a través de la Agencia Pública de Empleo del Sena, sin costo y sin intermediarios.

Puede consultarla aquí.

Canales de atención:

Recuerde que todos los servicios que oferta la Agencia Pública de Empleo SENA son públicos, gratuitos y no requieren intermediarios.

En caso de que el proceso de selección se realice de forma presencial, las personas preseleccionadas deberán tener disponibilidad para desplazarse al proceso de selección de cuenta propia, a la ciudad que se determine. Si este se realiza en modalidad virtual, los candidatos preseleccionados serán contactados por la empresa para verificación del perfil, luego se citará a una entrevista virtual, en el mes indicado por la empresa, por lo que se deberá tener disponibilidad para conectarse en la fecha y hora indicada.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

