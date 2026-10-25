Según el documento, a diciembre de 2025, había un total de 762.880 registros realizados de…

¿Qué es el traspaso de propiedad? Es el trámite por el cual una o varias personas transfieren el derecho de dominio de un vehículo automotor o motocicleta matriculado en Bogotá, actualizando la titularidad del bien en el sistema nacional.

A través de la Resolución 20253040049955 del 4 de diciembre de 2025 , el Gobierno nacional fijó el cierre de los traspasos a "persona indeterminada" y reglamentó el procedimiento de traspaso a favor del interesado.

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Traspaso a favor del interesado: qué es y qué lo diferencia del modelo anterior

Según el documento, a diciembre de 2025, había un total de 762.880 registros realizados de persona indeterminada, de los cuales existen 483.642 vehículos con inscripción de traspaso a persona indeterminada con una antigüedad superior a tres años, “presumiblemente porque los poseedores no formalizaron el traspaso e incluso, se identificaron casos cuya inscripción data del año 2009, permaneciendo en estado inconcluso”, afirma la resolución.

Esta transición normativa establece dos fechas distintas: el 6 de febrero de 2026 venció el plazo para que los vendedores desvinculados de sus vehículos radicaran la solicitud a persona indeterminada. El segundo plazo va hasta el 6 de febrero de 2027 para que las y los ciudadanos que tengan posesión física de dichos vehículos puedan poner la propiedad a su nombre.

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En estos días, una veeduría ciudadana anunció a través de la red social Facebook que reviviría el traspaso a persona indeterminada; sin embargo, esto lo niegan fuentes del Ministerio de Transporte.

Lo que sí está en proceso ahora es la reforma del Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002). El ministerio afirma que se están haciendo mesas de participación ciudadana y habilitaron un sitio web abierto para que las y los ciudadanos puedan mandar propuestas y preocupaciones. Esperan que esté listo para el mes de diciembre.

En contexto: Mintransporte amplió plazos para traspaso y registro de vehículos: conozca las nuevas fechas | EL ESPECTADOR

El modelo anterior: ¿Qué era el traspaso a persona indeterminada?

Durante años, la venta informal de vehículos en Colombia derivó en un fenómeno recurrente: el comprador no formalizaba el trámite ante el organismo de tránsito y el vendedor perdía el rastro del automóvil o motocicleta.

Como consecuencia, los antiguos propietarios continuaban recibiendo comparendos, cobros coactivos de impuestos y llamados judiciales ante eventuales accidentes o delitos cometidos con el automotor.

Para solucionar este limbo jurídico, la regulación permitió de manera temporal el traspaso a persona indeterminada. Esta figura facultaba al propietario original registrado para solicitar ante las autoridades de tránsito la anotación en el RUNT de que el bien se encontraba en manos de un tercero no identificado.

Para acceder a este recurso, dentro del plazo extendido fijado hasta el 6 de febrero de 2026, el solicitante debía cumplir requisitos específicos como: presentar una declaración bajo juramento manifestando que no tenía contacto con el vehículo ni con su poseedor durante los últimos tres años. Estar a paz y salvo por concepto de multas de tránsito y obligaciones tributarias del vehículo, validar que el automóvil o moto tuviera SOAT y revisión técnico-mecánica (RTM) vigentes y no registrara medidas cautelares (embargos o prendas). Por último, cancelar la tarifa del trámite (que para 2026 en Bogotá se fijó en COP 261.000 para carros y COP 146.100 para motocicletas).

Con la entrada en vigencia del nuevo marco normativo el 6 de febrero de 2026, quedó prohibido inscribir nuevos traspasos bajo la modalidad de persona indeterminada.

El nuevo esquema: ¿qué es el traspaso a favor del interesado?

El traspaso a favor del interesado es el procedimiento administrativo mediante el cual el poseedor actual de un vehículo —cuyo registro figura a nombre de "persona indeterminada"— adelanta la legalización para inscribir el dominio del bien a su nombre en el RUNT.

Esta medida busca garantizar que todo vehículo en circulación cuente con un propietario plenamente identificado. El trámite estará disponible hasta el 6 de febrero de 2027 y exige el cumplimiento de las siguientes pautas:

El poseedor debe diligenciar el Formulario de Solicitud de Trámites del Registro Nacional Automotor (RNA), indicando en la casilla de propietario la expresión "persona indeterminada".

Para los efectos del paz y salvo por infracciones de tránsito, solo se valida el estado de cuenta del poseedor que realiza la legalización.

Se debe demostrar el pago de impuestos vehiculares, SOAT y RTM vigentes correspondientes al periodo comprendido desde la fecha en que se registró el vehículo como persona indeterminada hasta la fecha de la solicitud.

Presentar las improntas del vehículo (chasis, motor, serie) o certificación de la DIJIN si son de difícil acceso, además de contrato de compraventa o declaración juramentada.

Riesgos, suspensión y cancelación del registro

La normativa establece consecuencias para los automotores que permanezcan en situación de indeterminación, como la suspensión del registro e inmovilización; es decir, si transcurren seis meses desde la inscripción a persona indeterminada sin que el poseedor formalice el traspaso a su favor, el Organismo de Tránsito podrá suspender la matrícula del vehículo.

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Esto implica una prohibición de circulación y dificultades posteriores para expedir SOAT o RTM.

Ahora bien, si el vehículo ya tiene la matrícula suspendida y el poseedor desea ponerlo al día, podrá solicitar ante el Organismo de Tránsito un permiso temporal en el RUNT por cinco días hábiles para realizar las pruebas de la revisión técnico-mecánica y adquirir el SOAT.

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Además, para iniciar el proceso, el interesado debe firmar un compromiso irrevocable de culminar el trámite. Si pasan cinco meses desde la firma de dicho compromiso y el poseedor no ha finalizado la legalización, la autoridad de tránsito podrá hacer la cancelación definitiva del registro del vehículo.

Con esta reglamentación, las autoridades de tránsito hacen un llamado a los tenedores de vehículos usados para adelantar el trámite a tiempo en las sedes de tránsito locales (como la Ventanilla Única de Servicios en Bogotá) y evitar la pérdida definitiva de la propiedad de sus automotores.

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