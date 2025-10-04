Logo El Espectador
Colombia se mantiene como el quinto mercado de criptomonedas más grande de Latam

La empresa Chainalysis reveló el estado del mercado de monedas digitales en Latinoamérica: Colombia tuvo muy buenos resultados.

Redacción Economía
04 de octubre de 2025 - 02:51 a. m.
Foto: EFE - Angel Colmenares
En su más reciente informe sobre el estado del mercado de criptomonedas, Chainalysis, una empresa que crea programas para investigar y seguir el rastro del dinero en estos mercados, afirmó que Colombia se mantiene como el quinto país con el mercado más grande de criptomonedas en América Latina.

El líder en este mercado dentro de la región, según el informe, fue Brasil, pues cuenta con $318.8 mil millones en valor de criptomonedas recibido, “lo que representa casi un tercio de toda la actividad criptográfica en Latinoamérica”. La empresa expresa que este aumento es uno de los casos más representativos en términos de crecimiento.

En segundo lugar, se encuentra Argentina lo que cuenta con un volumen transaccional de $93.9 mil millones. El tercer puesto lo ocupa México ($71.2 mil millones), después Venezuela ($44.6 mil millones) y por último Colombia que cuenta con $44.2 mil millones en valor de criptomonedas recibido.

“Las plataformas de intercambio centralizadas siguen siendo el principal punto de entrada para las criptomonedas en la mayoría de las regiones, pero Latinoamérica destaca con el 64 % de la actividad en CEX, solo superada por la región MENA (66 %) y significativamente superior a la de Norteamérica (49 %) y Europa (53 %)”, explica el informe.

Colombia, a pesar de ser uno de los mercados más fuertes, es (dentro del top 5) el que ha presentado fluctuaciones más notorias. Aun así, en el caso del peso colombiano, del peso argentino y del real brasileño, las compras de monedas son más de “la mitad de todas las compras de intercambio que hubo entre julio de 2024 y finales de junio de 2025″.

Por último, Chainalysis sostiene que entre las plataformas locales más destacadas dentro del mercado se encuentran:

  • Ripio, SatoshiTango (Argentina)
  • Bitso (Colombia y México)
  • Mercado Bitcoin (Brasil)

Estos nombres, afirma la empresa, han creado bases sólidas de usuarios “al ofrecer acceso a criptomonedas fiduciarias, servicios de remesas e integraciones con sistemas de pago locales”.

