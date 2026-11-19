Se trazó una hoja de ruta para aliviar las cargas del sector tras dos visitas realizadas en los cultivos de Flores La Conchita en Bojacá (Cundinamarca) y al epicentro de crisantemos en Jardines de los Andes en Madrid (Cundinamarca).

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural anunció su compromiso con una estrategia que también está en manos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y Asocolflores para ahorrar ciertos costos del sector floricultor.

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Lo que sucedió antes es que desde el pasado 9 de noviembre, Estados Unidos eliminó los requisitos especiales que exigía para prevenir el ingreso de la roya blanca del crisantemo, una enfermedad que afecta estas flores.

Este cambio puede facilitar las exportaciones colombianas de crisantemos y pompones y reduce las exigencias sanitarias asociadas a esa enfermedad, como declaraciones adicionales y marcaciones específicas de las cajas.

También permite exportar esquejes, fragmentos de la planta utilizados para reproducirla, y plántulas cultivadas in vitro, bajo determinadas condiciones sanitarias.

Para ajustar la regulación colombiana a esa decisión, el ICA anunció la presentación de un proyecto para derogar el plan de contingencia establecido en la Resolución 115671 de 2021. La eliminación de estos requisitos busca reducir los costos del sector floricultor, pero no significa que desaparezcan los controles sanitarios: los productores deberán mantener el manejo preventivo de la enfermedad y cumplir las condiciones que exija cada país de destino.

Según afirman, la eliminación de estos requisitos relacionados con la roya blanca representa un ahorro de más de USD 9 millones anuales para el sector floricultor que según Carlos Eduardo Campo, gerente general del ICA, se destinarían a costos logísticos y de vigilancia.

“El sector floricultor representa casi el 60 % de la mano de obra formal y remunerada de las mujeres rurales en el país. Estamos hablando de que en el sector floricultor hay alrededor de 240 mil mujeres trabajando”, afirmó Morelca Giraldo, directora de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura.

#EnVídeo 🎥 | ¡Menos costos logísticos para los floricultores y un reconocimiento al trabajo de las mujeres rurales! 🌸



Con la reducción de los procesos de vigilancia relacionados con la roya blanca, el sector floricultor tendrá un alivio en sus costos. 💰 Como explica Carlos… pic.twitter.com/BmZlTvNN6C — Min. de Agricultura (@MinAgricultura) November 19, 2026

En cifras publicadas por el Ministerio el pasado 8 de octubre, Colombia es el principal proveedor de crisantemos, familia de flores, de Estados Unidos con un 98 % de importaciones de este producto.

De hecho Colombia es el principal proveedor de flores en general para Estados Unidos y abastece cerca del 60% de ese mercado, de acuerdo con ProColombia. Esta participación corresponde al conjunto de las flores, mientras que el 98% mencionado por el Ministerio de Agricultura se refiere específicamente a los crisantemos.

Según el mismo balance de la entidad, el país exportó más de 338.000 toneladas de flores en 2025, por un valor de USD 2.376 millones. Con ese resultado, las flores se consolidaron como la segunda exportación no mineroenergética del país, después del café.

Y, aunque Estados Unidos es su principal destino, la floricultura colombiana llega a más de 100 mercados y tiene entre sus compradores a Canadá, Japón, Corea del Sur y los Países Bajos. La oferta exportadora comprende más de 1.600 variedades de 60 especies.

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