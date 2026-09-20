La floricultura colombiana afronta retos "sin precedentes": ¿qué alternativas tiene?

Para el gremio de Asocolflores, esta situación requiere un trabajo articulado con el Gobierno por la importancia económica y social de la floricultura, en particular por tratarse de una actividad intensiva en mano de obra, la cual genera 240.000 empleos formales, entre directos e indirectos, 60 % de los cuales…

Son múltiples las presiones que enfrenta la floricultura en Colombia. Los productores alertaron al Gobierno de su situación y buscaron alternativas, de manera conjunta, para responder a la coyuntura.

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Para el gremio de Asocolflores, esta situación requiere un trabajo articulado con el Gobierno por la importancia económica y social de la floricultura, en particular por tratarse de una actividad intensiva en mano de obra, la cual genera 240.000 empleos formales, entre directos e indirectos, 60 % de los cuales son ocupados por mujeres. Además, es la segunda actividad agroexportadora de mayor peso en el país.

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Colombia es el segundo exportador mundial de flores y en 2025 registró exportaciones cercanas a USD 2.400 millones. La floricultura aporta el 5,8 % del PIB agropecuario, representa el 28 % del empleo formal del sector agrícola. El 97% de la producción se exporta y las flores representan aproximadamente el 80 % de la carga aérea internacional que sale del Aeropuerto El Dorado.

“Lo que está en juego no es solamente la situación de unas empresas. Se trata de preservar la capacidad productiva y exportadora que Colombia tardó décadas en construir”, afirmó Laura Valdivieso Jiménez, presidenta de Asocolflores.

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¿Cuáles son las alternativas de la floricultura?

La Junta Nacional de Asocolflores se reunió con el viceministro de Asuntos Agropecuarios, Arturo Dajud —quien también ejerce como presidente encargado del Banco Agrario—, así como con representantes de esta entidad y de Finagro, para analizar la coyuntura.

En el encuentro se analizaron diferentes alternativas en materia de financiamiento, garantías y mecanismos de apoyo que puedan responder a las distintas realidades de las empresas floricultoras. Entre las opciones discutidas se encuentran líneas especiales de crédito para financiar capital de trabajo, así como el reperfilamiento de obligaciones y garantías.

El Ministerio de Agricultura, Banco Agrario y Finagro manifestaron su disposición para continuar trabajando con Asocolflores en la revisión de las opciones planteadas y en la identificación de instrumentos que respondan a las necesidades del sector.

Además de atender las necesidades inmediatas, durante el encuentro se planteó la importancia de continuar trabajando en una agenda de mediano y largo plazo.

Entre los temas abordados estuvieron la volatilidad cambiaria, los costos laborales, la productividad y las condiciones de acceso a los mercados internacionales, así como los mecanismos para responder a estos desafíos.

“Colombia lleva años hablando de su enorme potencial para convertirse en una potencia agroexportadora. La floricultura demuestra que ese potencial puede hacerse realidad. Por eso, además de responder a esta coyuntura, debemos trabajar conjuntamente en las condiciones que permitan que sectores como este sigan creciendo, generando empleo y llevando productos colombianos a los mercados internacionales”, señaló la presidenta de Asocolflores.

Finalmente, el gremio asegura que trabajará de la mano del Gobierno para que la floricultura supere los retos que trae la coyuntura y generar las condiciones necesarias para que siga siendo un referente mundial.

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