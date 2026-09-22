"Se hará realidad", declaró Georgieva a Bloomberg News al salir de una reunión con la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, celebrada el lunes en Nueva York. La oficina podría abrir "en algún momento del primer semestre del año que viene", añadió.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, afirmó que el organismo abrirá una oficina en Caracas el año que viene, lo que confirma los planes de establecer una presencia permanente en Venezuela a medida que se intensifica su colaboración con el país.

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FMI abrirá una oficina en Venezuela en 2027 y ampliará su cooperación con Caracas

Sus comentarios constituyen la confirmación más clara hasta la fecha de los planes de la institución con sede en Washington de establecer una presencia local en Venezuela tras meses de conversaciones con las autoridades. Bloomberg News ya había informado de que el FMI estaba barajando la posibilidad de abrir una oficina a medida que intensifica su asistencia técnica, después de que Venezuela comenzara a compartir más datos económicos con el fondo.

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La medida se produce unos cinco meses después de que Venezuela reanudara formalmente sus relaciones con el FMI bajo la administración interina de Rodríguez, quien asumió el control del Gobierno venezolano tras la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses.

Tras años de aislamiento, altos cargos del FMI viajaron a Caracas a finales de julio por primera vez en más de dos décadas, a lo que siguió una misión más amplia del personal del FMI.

"Ahora nos estamos asegurando de ponernos al día rápidamente con los datos y las políticas monetarias y fiscales clave", afirmó Georgieva.

Rodríguez llegó a Nueva York el lunes por la mañana para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas. También se reunió con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, en un momento en que Venezuela busca restablecer sus vínculos con las instituciones financieras internacionales.

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