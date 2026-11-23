El galón de gasolina corriente, que hoy cuesta COP 16.150, podría valer entre COP 19.328 y COP 21.056 en 2029, según estimaciones de SOMOS UNO, la unión gremial de las estaciones de servicio, que este lunes 23 de noviembre advirtió sobre los efectos del proyecto de Ley de Rescate Económico, también llamado de ajuste fiscal, que impulsa el Gobierno De la Espriella. De esa diferencia, entre COP 2.429 y COP 2.648 corresponderían a los cambios tributarios del proyecto, y el resto, a ajustes ordinarios de precios que ocurrirían con o sin la ley,…

El galón de gasolina corriente, que hoy cuesta COP 16.150, podría valer entre COP 19.328 y COP 21.056 en 2029, según estimaciones de SOMOS UNO, la unión gremial de las estaciones de servicio, que este lunes 23 de noviembre advirtió sobre los efectos del proyecto de Ley de Rescate Económico, también llamado de ajuste fiscal, que impulsa el Gobierno De la Espriella. De esa diferencia, entre COP 2.429 y COP 2.648 corresponderían a los cambios tributarios del proyecto, y el resto, a ajustes ordinarios de precios que ocurrirían con o sin la ley, como la inflación.

El cálculo, presentado por SOMOS UNO este lunes, parte de que los nuevos impuestos que contempla el proyecto se trasladen por completo al precio máximo de venta, con los márgenes constantes. Para el diésel, que hoy cuesta COP 11.512, SOMOS UNO proyecta un precio de entre COP 12.494 y COP 13.504 en 2029.

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El ajuste fiscal y los precios de los combustibles

De los 106 artículos del proyecto del Gobierno, SOMOS UNO identifica cinco que modifican la tributación de los combustibles.

El principal sube el IVA aplicado al ingreso al productor de la gasolina corriente, que pasaría de 5 % a 19 %. Además, el alcohol carburante perdería su exención, las estaciones de servicio se convertirían en responsables del IVA en la venta de gasolina corriente y el impuesto nacional al carbono aumentaría de forma gradual entre 2027 y 2029.

Con esos cambios, el IVA total contenido en un galón de gasolina corriente pasaría de cerca de COP 603 a unos COP 2.387, casi cuatro veces el valor actual, como lo explicó el gremio de las estaciones de servicio a través de un comunicado.

Hoy el IVA de los combustibles se cobra en dos puntos de la cadena: quien produce o importa la gasolina paga 5 % sobre lo que recibe por venderla, y el distribuidor mayorista paga 19 %, pero solo sobre su margen, es decir, sobre su ganancia. Las estaciones de servicio no tienen que facturar ni declarar ese impuesto. Con el proyecto, el 5 % del productor subiría a 19 % y las estaciones entrarían a la cadena como responsables del impuesto, algo que hoy no son. El diésel, en cambio, dejaría de pagar IVA en la fase del productor, y eso compensaría en parte el aumento del impuesto al carbono.

Cuándo llegarían los aumentos

Si el Congreso aprueba el proyecto del Gobierno tal y como lo radicó a finales de octubre (a la fecha se espera una nueva ponencia, sin los cambios al IVA a productos de la canasta familiar, según anunció el presidente Abelardo De la Espriella), el precio de la gasolina corriente casi no se movería en 2027, según SOMOS UNO, cuando el único cambio sería el primer escalón del impuesto al carbono, que sumaría COP 230 al galón (1,4 %), en pesos de octubre de 2026, es decir, sin contar la inflación. El mayor impacto llegaría el 1 de enero de 2028, cuando entrarían en vigor al mismo tiempo el IVA de 19 % sobre el ingreso al productor, el IVA del alcohol carburante y el IVA sobre el margen minorista, y el galón subiría COP 2.171 (13,4 %). En 2029, con el último escalón del impuesto al carbono, el aumento llegaría a COP 2.328 (14,4 %).

En el diésel el efecto es menor, porque la exclusión del IVA compensa buena parte del alza del impuesto al carbono. El gremio estima que el galón subiría COP 258 (2,2 %) en 2027, COP 184 (1,6 %) en 2028 y COP 341 (3,0 %) desde 2029. En la exposición de motivos de la ley de rescate económico, el Gobierno explicó que excluir el diésel del IVA busca evitar un impacto inflacionario por mayores costos del transporte de carga.

Las estaciones de servicio

Según el análisis de SOMOS UNO, desde el 1 de enero de 2028 las estaciones tendrían que facturar la gasolina corriente con IVA y repartir el IVA de sus compras entre la gasolina (gravada), el diésel (excluido) y los demás bienes y servicios que venden.

David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional de SOMOS UNO, dijo: "Estamos hablando de una actividad económica en la que el 86 % de los propietarios de estaciones de servicio tiene un solo establecimiento. Incorporarlos como responsables del IVA implica nuevas obligaciones administrativas, tributarias y operativas, además de mayores necesidades de capital de trabajo".

El IVA que cada estación entregaría a la DIAN, una vez descontado lo que paga al mayorista, rondaría los COP 219 por galón (19 % sobre un margen de COP 1.155), un valor que paga el consumidor y que no constituye ingreso para la estación. En cambio, el IVA que la estación le paga al mayorista por cada galón de gasolina corriente pasaría de cerca de COP 603 a unos COP 2.168. Aunque es descontable, elevaría en torno a 10 % el capital de trabajo necesario para financiar el inventario entre la compra y la declaración.

Propuestas

Si bien hoy se discute mantener la estabilidad de las finanzas públicas con menos gasto y más recaudo, SOMOS UNO pide que los nuevos componentes de IVA y de impuesto al carbono se reconozcan de manera completa y oportuna en el precio de venta al público desde su entrada en vigencia, para que el aumento no lo termine absorbiendo el margen de las estaciones.

Como lo mencionó David Jiménez, ese margen remunera la operación, el empleo, el mantenimiento y las exigencias técnicas y de seguridad, y debe conservar su valor regulado.

Como el precio de los combustibles lo regula la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el gremio pide además que el trámite en el Congreso aclare cómo se incorporarán esos impuestos a la estructura de precios. También señala vacíos que habría que precisar: el proyecto no define el tratamiento de la gasolina extra ni la base gravable del distribuidor mayorista en el diésel, y, según el gremio, tiene errores de técnica normativa, como la cita de la "Ley 1819 de 2019″ cuando la norma que creó el impuesto al carbono es de 2016.

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