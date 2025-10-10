Gobierno activó otro plan para garantizar suministro de energía en el Caribe

Imagen de referencia. Foto: Sociedad Portuaria El Callao

El Gobierno, a través del Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), anunció la implementación de un plan provisional para asegurar el suministro de energía eléctrica en el Caribe durante el mantenimiento de la regasificación de Cartagena (SPEC), que se realizará del 10 al 14 de octubre de 2025.

Actualmente esta es la única infraestructura que permite importar gas. De los 450 millones de pies cúbicos de gas natural por día de capacidad, 410 millones se usan para respaldar a las plantas térmicas que generan energía para el Caribe.

Esta semana, el gobierno ya decidió priorizar el gas para las plantas térmicas con el fin de evitar que el Caribe se apague. El sector no priorizado es el industrial.

En el comunicado oficial publicado este jueves 9 de octubre, Minminas afirmó que la CREG aprobó someter a consulta pública un proyecto de resolución que establece un programa temporal en el que grandes consumidores podrán reducir voluntariamente su consumo a cambio de incentivos económicos con el objetivo de equilibrar el sistema eléctrico nacional en un periodo crítico. El documento estará para comentarios sólo seis horas.

Las termoeléctricas de la región Caribe, como TermoBarranquilla, Termoflores y Termocandelaria, serán las principales beneficiadas con la priorización del gas natural para mantener la estabilidad en la generación eléctrica durante estas jornadas.

La decisión se adoptó en coordinación con la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética, que analizó junto al Centro Nacional de Despacho (XM) el escenario energético ante el mantenimiento de la regasificadora.

“El Gobierno nacional está actuando con anticipación y responsabilidad para que no haya riesgo de desabastecimiento eléctrico. El servicio está asegurado y el país puede tener tranquilidad”, dijo la ministra encargada de Minas y Energía, Karen Schutt.

¿Racionamiento para la industria?

Sandra Fonseca, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), explicó a este diario que aunque el impacto del mantenimiento inicialmente lo sentirían las generadoras térmicas, “el Gobierno ha dicho que preferiría racionar gas a la demanda industrial, a pesar de que los industriales tengan contratos, y sin ningún tipo de compensación”.

De acuerdo con Fonseca, el sector industrial está tratando de conseguir gas, pero el panorama para los próximos días es incierto. Así las cosas, todavía no se ha descartado un racionamiento de gas para la industria.

Desde el Ministerio de Minas y Energía seguirán monitoreando la situación.

