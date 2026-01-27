Gobierno ajusta giro del SGP y promete compensación en enero de 2026

Más de 500 alcaldes participaron en reuniones con Hacienda y el DNP. Foto: Getty Images

La última mensualidad del Sistema General de Participaciones de 2025 llegó más baja de lo normal para los municipios. Las dificultades de caja prendieron las alarmas en los municipios. Esta vez, sin embargo, no se debe a falta de fondos en el SGP.

Esto se debe, según explicó el Ministerio de Hacienda, al “diseño institucional del SGP que estamos obligados a aplicar”. Y en ese sentido, hay una alternativa a la vista en el marco de reuniones presenciales y virtuales con alcaldes, secretarios de hacienda y representantes de la Federación Colombiana de Municipios, Asocapitales y Asointermedias, a través de equipos directivos de la cartera de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación.

El SGP funciona como una especie de fondo que reparte la Nación cada año a municipios y departamentos para cosas básicas: salud, educación, agua potable y otros gastos generales. Esa plata se gira en 12 cuotas (doceavas) a lo largo del año.

La solución, sencilla y de consenso, es girar los recursos adicionales en el giro de la primera doceava de 2026, es decir, la de enero, “al tiempo que se adelantan las modelaciones técnicas” de 10 de 11 mensualidades restantes.

Para lograrlo, usarán el crecimiento de 7,8 % del SGP para la vigencia 2026, de modo que no afecta el flujo presupuestal a lo largo de este año.

El Gobierno destacó la alta participación con los representantes de más de 500 municipios de todo el país. La más reciente reunión estuvo encabezada por la directora del DNP, Natalia Irene Molina, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y más de 60 alcaldes de todo el país.

“Desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público destacamos y valoramos la disposición dialogante de los gremios que representan a los gobiernos locales, entendiendo que el trabajo coordinado Nación–territorio es fundamental para enfrentar los retos actuales y la construcción colectiva de país”, subrayó la entidad.

Por último, reiteró la necesidad de diálogo permanente para fortalecer y promover el desarrollo territorial de los gobiernos locales del país.

