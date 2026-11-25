Ante esto, la Presidencia de la República publicó en su cuenta de X este miércoles 25 de noviembre una infografía con cinco medidas para la reactivación de Villavicencio….

En contexto: Atentado en Villavicencio expone los desafíos del Gobierno para contener a las disidencias

El pasado lunes 23 de noviembre, un carro bomba impactó la ciudad de Villavicencio, Meta. La explosión destruyó el 60 % de las instalaciones de la Gobernación de Meta y afectó también la catedral, la lotería del Meta, el Banco de la República y otros 85 inmuebles más.

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Gobierno anuncia cinco acciones para recuperación de Villavicencio y apoyo a los afectados

Ante esto, la Presidencia de la República publicó en su cuenta de X este miércoles 25 de noviembre una infografía con cinco medidas para la reactivación de Villavicencio. Incluyen recursos para recuperar edificios y locales comerciales, créditos sin intereses y apoyo al turismo y a las pequeñas empresas.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció cinco acciones para recuperar Villavicencio y respaldar a los afectados por el atentado:



$15.000 millones para infraestructura y comercio, $40.000 millones en créditos al 0 % para empresarios, recursos para turismo y pequeñas… pic.twitter.com/1DWEG9S9uo — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) November 25, 2026

La Presidencia informó que destinará COP 15.000 millones a recuperar los edificios y locales de comercio afectados. También anunció COP 40.000 millones en créditos a tasa del 0 % para los empresarios damnificados.

Otros COP 3.000 millones se dirigirán a reactivar el turismo y proteger la temporada de fin de año. Además, el Gobierno asignará COP 1.000 millones para apoyar a las micro y pequeñas empresas.

La quinta acción es el fortalecimiento de la seguridad, mediante control territorial, inteligencia y operaciones de la Fuerza Pública.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público aún no se ha pronunciado al respecto. Mientras tanto, el Ministerio de Vivienda informó esta tarde que un equipo técnico se encuentra en Villavicencio para evaluar los daños de las viviendas afectadas por la explosión.

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