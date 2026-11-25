Hacia las 9:00 de la noche del lunes 24 de noviembre, un carro bomba cargado con 500 kilogramos de explosivos hizo vibrar el corazón de Villavicencio (Meta). Se trató del segundo hecho de este tipo contra una ciudad capital en lo que va del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La explosión destruyó el 60 % de las instalaciones de la Gobernación de Meta, afectaciones a la Catedral, la Lotería del Meta, el Banco de la República y en más de 85 inmuebles. La Secretaría de Salud del Meta informó que 24 personas resultaron heridas,…

Hacia las 9:00 de la noche del lunes 24 de noviembre, un carro bomba cargado con 500 kilogramos de explosivos hizo vibrar el corazón de Villavicencio (Meta). Se trató del segundo hecho de este tipo contra una ciudad capital en lo que va del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La explosión destruyó el 60 % de las instalaciones de la Gobernación de Meta, afectaciones a la Catedral, la Lotería del Meta, el Banco de la República y en más de 85 inmuebles. La Secretaría de Salud del Meta informó que 24 personas resultaron heridas, entre ellas cinco vigilantes y una menor de nueve años. El atentado provocó todo tipo de reacciones que coinciden en lo mismo, incluida la de la Defensoría del Pueblo: la política de mano dura contra los grupos ilegales no está sirviendo para recuperar el control territorial.

Los habitantes de Villavicencio aseguraron que la explosión se escuchó en gran parte de la ciudad. La primera reacción de los ciudadanos fue salir a mirar la pila de escombros y vidrios rotos esparcidos por las calles aledañas a la Plaza Los Libertadores. En videos se registró cómo algunas personas ayudaban a evacuar heridos mientras llegaba la Policía. La institución informó en su momento que desplegó todas sus capacidades operativas, investigativas y de inteligencia necesarias para esclarecer lo ocurrido, identificar y capturar a los responsables. El presidente De la Espriella fue de los primeros funcionarios en rechazar el hecho y, en la mañana del martes, el mandatario viajó a Villavicencio para liderar un consejo de seguridad.

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En compañía del ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y la gobernadora de Meta, Rafaela Cortes, el jefe de Estado atribuyó el atentado a las disidencias de alias “Iván Mordisco”. Entre los jefes de este grupo que operan en la región está Ómar Pardo Galeano, alias “Antonio Medina”, jefe de la subestructura Martín Villa. Inteligencia Militar señala que este hombre habría ordenado el ataque. Según el presidente, el vehículo utilizado para este había sido hurtado el 12 de marzo en Puerto Gaitán (Meta) por integrantes de esa misma estructura. Este atentado hace parte de una escalada violenta que inició con un carro bomba en el peaje de Pipiral, el pasado 15 de noviembre, que no dejó heridos, pero sí daños en la infraestructura.

El atentado en Villavicencio fue el segundo contra una ciudad capital en menos de 24 horas. En la madrugada del mismo lunes, Cúcuta se convirtió en la primera ciudad capital afectada por ataques con drones. Allí, dos artefactos cargados con explosivos fueron lanzados contra el Comando de Policía de Norte de Santander. Tres civiles resultaron afectados, entre ellos un bebé de 18 meses. El presidente De la Espriella aseguró que blindarán las ciudades mediante áreas de protección urbana y bloques operacionales de seguridad, “reforzando la prevención antiexplosivos y las capacidades de inteligencia y tecnología con el apoyo de aliados internacionales”. También sostuvo que habrá operaciones de control en las vías de Meta.

El jefe de Estado sostuvo que la estrategia del Gobierno será contener las acciones de los grupos ilegales, “en profundidad, cerrando los corredores de movilidad desde Puerto Gaitán, Mapiripán, el sur del Meta y del Guaviare hacia Villavicencio mediante áreas de recuperación y estabilización”. Por su parte, la Alcaldía de Villavicencio tomó varias medidas para evitar otros posibles ataques y proteger a la población, como prohibir hasta las 4:00 de la tarde del 24 de noviembre el uso de drones, el transporte de líquidos inflamables o de escombros. La Alcaldía y la Gobernación ofrecieron también una recompensa de hasta COP 150 millones por información que permita dar con los responsables.

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Villavicencio no vivía un hecho de este tipo desde abril de 2002, cuando dos ataques con explosivos, atribuidos a las antiguas Farc, asesinaron a 12 personas y 70 más quedaron heridas. De acuerdo con Jorge Mantilla, investigador sobre conflicto y crimen organizado, este reciente ataque demuestra los vacíos que existen entre la narrativa de la política de seguridad del gobierno, lo que se muestra en las redes sociales del presidente De la Espriella, lo que está pasando en los territorios y el verdadero impacto de los operativos contra los grupos ilegales. “Creo que esa brecha cada vez es más marcada y obviamente genera preocupación en la opinión pública”, sostuvo el experto en diálogo con El Espectador.

Los habitantes de Villavicencio aseguraron que la explosión se escuchó en gran parte de la ciudad. La primera reacción de los ciudadanos fue salir a mirar la pila de escombros y vidrios rotos esparcidos por las calles aledañas a la Plaza Los Libertadores. Foto: Gobernación de Meta

El experto en seguridad también explicó que esta acción criminal revela una estrategia en la que los medios del Gobierno y los fines no son congruentes, “en la medida en que la ofensiva no ha logrado contener la violencia, ni disminuirla”. Asimismo, sostuvo que la lectura de la amenaza se ha enfocado sobre todo en las estructuras armadas y sus mandos altos y medios, “pero no ha sido capaz de intervenir los ecosistemas criminales de estas organizaciones; es decir, sus capacidades logísticas, sus relaciones económicas y su inserción en el territorio”. Mantilla advirtió que es urgente considerar “los costos y las limitaciones de esta estrategia, que hasta el momento genera muchas dudas”.

Otro antecedente de este ataque fue el bombardeo ordenado por De la Espriella contra las disidencias de alias “Iván Mordisco” en Mapiripán (Meta), el pasado 21 de noviembre. La operación militar ocurrió en zona rural de ese municipio y dejó un saldo de cinco presuntos disidentes muertos, además de la incautación de armas, municiones y abundante material de guerra. Dos días después, el jefe de Estado confirmó que entre los muertos estaba alias “El Churco”, jefe de la estructura 44 de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC). Javier Flórez, director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), sostuvo que el ataque contra la Gobernación de Meta podría ser una represalia por esta ofensiva militar.

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“Es una hipótesis razonable, pero todavía es difícil determinar con precisión qué motivó el atentado. No hay que quedarse solo en la retaliación. Estos grupos también buscan efectos mediáticos: generar miedo y mostrar a un Estado débil, incapaz de prevenir o de responder con contundencia. También pesa el contexto local: la gobernadora Rafaela Cortés ha sido una de las voces más firmes contra las disidencias”, señaló Flórez en diálogo con este diario. También se refirió a la capacidad estatal para prevenir esta ofensiva ilegal: “Toda acción de desmantelamiento va a tener un efecto sobre las condiciones de seguridad y hay que saber si el Gobierno tiene en sus cálculos que esto puede pasar y cómo va a responder”.

De acuerdo con el director de Conflicto y Seguridad de la FIP, la sucesión de ataques en Meta indica que hay un problema serio de anticipación, inteligencia y de previsión de respuesta frente a la ofensiva militar llevada por el Gobierno. “Hay que hacer un llamado de atención a las autoridades, tanto sobre su capacidad para controlar el acceso a las ciudades como sobre su capacidad para leer los planes de los grupos armados. Algunos de estos grupos han anunciado abiertamente que buscan acciones de alto impacto. Lo preocupante es que, en términos de impacto, le están ganando al Gobierno”, advirtió Flórez. Agregó que “desmantelar a los grupos y proteger a la población civil no son lo mismo. Se complementan, pero no son sinónimos”.

En su declaración a medios tras el consejo de seguridad en Villavicencio, el presidente De la Espriella aseguró que el atentado fue resultado de la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro, que intentó realizar mesas de diálogo con los grupos armados. El mandatario calificó a la política de “cómplice de la criminalidad”. Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), ofreció otra lectura. Para la experta, estos ataques son el resultado del fortalecimiento de grupos que no fueron tratados con tiempo por parte del Estado. Ejemplificó este escenario con el perfil criminal del hombre a quien las autoridades atribuyen el atentado: Ómar Pardo Galeano, alias “Antonio Medina”.

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El disidente, que tiene una trayectoria criminal de 39 años que inició en la antigua guerrilla de las Farc. Bonilla explicó a este diario que fue capturado en 2009 y llegó a prisión por la justicia ordinaria. Cuando se negoció el Acuerdo de Paz en 2016, Pardo Galeano, como muchos otros guerrilleros que ya estaban tras las rejas, empezó a ser tratado como preso político. Pasó de la justicia ordinaria a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que le otorgó la libertad en 2017. Sin embargo, en 2023 fue expulsado luego de confirmarse que siguió en armas y trabajaba para las disidencias de alias “Gentil Duarte”, grupo disidente que nunca firmó el acuerdo y que con solo 20 hombres se fortaleció hasta ser hoy el EMC de “Mordisco”.

Para Bonilla, el error fue que, tras el vacío que dejaron las antiguas Farc en la regulación de la economía de la coca, las disidencias empezaron a incidir. Durante la pandemia, dominaron la ganadería, la tala ilegal y la extorsión en Meta y otras regiones del oriente del país. En ese momento “hubo muy poca ampliación de la Rama Judicial o de la Fiscalía para que pudieran efectivamente identificar y capturar a esta gente cuando era un grupo pequeño”, explicó la experta. Asimismo, interpretó el atentado al centro de Villavicencio como una advertencia: “Los grupos están enviando el mensaje de que le aceptaron la guerra al presidente De la Espriella”. Advirtió que estas estructuras tienen ventaja en drones y control territorial.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, quien rechazó el ataque terrorista, sostuvo que la situación de orden público en el país se viene deteriorando desde 2019 y se ha profundizado desde los últimos dos gobiernos. “La Defensoría del Pueblo está advirtiendo sobre la expansión de los grupos armados en el territorio. Infortunadamente, en los últimos tres meses, con el nuevo Gobierno, la situación no ha mejorado”, dijo. De acuerdo con la funcionaria, “la seguridad se tiene que medir no solo en términos de cuántos golpes se le dan a los grupos armados, que entendemos que es parte del trabajo de la fuerza pública, sino en cuánto se protege efectivamente a la población”.

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En su declaración a medios, la defensora Marín Ortiz sostuvo que la situación se está agravando y la incursión armada está llegando a las grandes ciudades, poniendo también de ejemplo el ataque terrorista con drones en la capital de Norte de Santander. La funcionaria enfatizó que el Gobierno debe tener en cuenta “todos los impactos que puede tener la población civil en la reacción de los grupos armados que se están sintiendo desafiados”. En este punto coincidió el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Leonardo González, quien advirtió la importancia de que se atiendan las alertas tempranas de la Defensoría e investigar las redes financieras que sostienen la expansión de estos grupos.

El experto advirtió que si bien el Gobierno no plantea negociaciones con los grupos armados, se deben mantener “al menos las vías de diálogo en asuntos humanitarios, qué es lo más importante para proteger la vida de la población civil”. Mientras el Gobierno anuncia el despliegue de operaciones militares, el cierre de corredores de movilidad utilizados por las disidencias, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y la instalación de áreas de protección urbana para evitar nuevos ataques, los habitantes de Villavicencio siguen enfrentando el temor de que los atentados se repitan. El llamado de los expertos es que estas medidas se traduzcan en resultados concretos y, sobre todo, en garantías de seguridad para la población, que sintió de nuevo la guerra que estalló en el centro de su ciudad.

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