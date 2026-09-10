Gobierno derogará decreto que obligaba a las AFP a invertir más ahorro pensional en Colombia

Este jueves, el Gobierno de Abelardo de la Espriella publicó un borrador de decreto para derogar la medida. Con la decisión, Colombia volvería a la regulación anterior, que establece topes por…

El Gobierno de Gustavo Petro expidió en abril de este año un decreto que bajó a 30 % el tope global para las inversiones del ahorro pensional que se realizan en el exterior. En la práctica, la medida obligaba a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a aumentar sus inversiones en Colombia en un plazo de cinco años para cumplir el nuevo tope.

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Este jueves, el Gobierno de Abelardo de la Espriella publicó un borrador de decreto para derogar la medida. Con la decisión, Colombia volvería a la regulación anterior, que establece topes por tipos de fondo (cada uno obedece a los perfiles de riesgo): para el conservador es de hasta el 40 %; para el moderado, 60 %; para el de mayor riesgo, hasta 70 %, y para el fondo especial de retiro programado, hasta 40 %.

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A principios de octubre, las AFP debían presentar un documento a la Superintendencia Financiera con los análisis de cómo se cumpliría el decreto. La medida de Petro, según conoció este diario, no tuvo mayores implicaciones en las inversiones, considerando que el plazo para cumplir el nuevo tope era de cinco años.

Con corte a noviembre de 2025, según cifras de la Superintendencia Financiera, de los COP 527,3 billones que estaban en poder de las AFP, el 48,8 % estaba invertido en el exterior (COP 257,1 billones). Entre marzo y julio de este año, según el proyecto de decreto del Minhacienda, la participación de los activos en el exterior pasó de 48,4 % a 44,5 %. Sin embargo, en ese periodo las AFP siguieron adquiriendo activos en el exterior (las inversiones denominadas

en dólares crecieron cerca de USD 5.728 millones), pero el porcentaje total cayó por la revaluación del peso.

«Ese decreto obligaba a los fondos de pensiones a limitar sus inversiones en el extranjero, reduciendo la diversificación, lo que iba en contravía de la rentabilidad y del bienestar de los trabajadores colombianos», dijo Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

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