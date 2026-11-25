En este evento, el sector de la infraestructura presentará 72 proyectos en busca de financiación. Además, el sector quiere proponer al gobierno que se acuerden…

El congreso , organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), tendrá lugar en Cartagena, del 25 al 27 de noviembre. Asistirán 4.000 personas.

El próximo miércoles 25 de noviembre se reunirá el vicepresidente, José Manuel Restrepo, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, gobernadores, alcaldes y la banca multilateral en el XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura.

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En este evento, el sector de la infraestructura presentará 72 proyectos en busca de financiación. Además, el sector quiere proponer al gobierno que se acuerden compromisos, “cada uno con responsable y fecha” para que no se queden únicamente en el plan.

“El beneficio de una obra se materializa cuando se termina, no cuando se anuncia. Llegamos a Cartagena con mano tendida, un diagnóstico directo y propuestas concretas para terminar lo que está en marcha, financiar lo que sigue y dar reglas claras a la inversión”, afirmó Tatyana Orozco, presidenta ejecutiva de la CCI.

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Se conversarán los avances de programas como aquel de concesiones 4G, que avanza en un 94 %, con 30 proyectos y COP 67 billones invertidos. Dicho proyecto surgió como respuesta a los temas que enfrentaba el Estado con respecto a la contratación de obras de infraestructura.

“En los esquemas anteriores al de 4G el Estado pagaba anticipos en los proyectos, independientemente del cumplimiento del servicio; la participación de capital propio de los inversionistas era baja y no eran claros los mecanismos de resolución de problemas cuando se presentaba algún tipo de riesgo relacionado con licencias ambientales, compra de predios, estudios de suelos, entre otros”, afirma el Banco de la República.

En el congreso también se informará sobre los avances de las obras 4G y 5G que están en ejecución.

Adicionalmente, la idea es que se discuta sobre la inversión en infraestructura de transporte que pasó de ser del 3 % del PIB, hace 10 años según afirma el gremio, a aportar aproximadamente el 1 %.

“Cerrar esa brecha sin presionar el presupuesto público, con iniciativas privadas, Obras por Impuestos, fondos de capital y banca multilateral, será uno de los ejes del debate”, escribe CCI.

Se discutirá, el próximo jueves, sobre los centros de datos y otros sectores nuevos de la CCI con Amazon Web Services y Transferport, la carga férrea. Por último, durante la jornada del viernes se hablará de las visiones del sector privado para el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.

Entre los asistentes también estarán: Juan Carlos Saavedra, presidente de la junta directiva nacional de la CCI; Elsa Noguera, ministra de transporte; Ricardo Ayerbe, presidente de la ANI; los directores del Invías, Cormagdalena y la Aerocivil; Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, y Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia. Aunque también harán presencia los alcaldes de Barranquilla, Cartagena, Medellín, Cali, Manizales y Bogotá.

Con respecto a la banca multilateral, estarán representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Mundial, del Banco KfW, del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Fondo Verde para el Clima.

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