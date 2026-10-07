Gobierno flexibiliza el abastecimiento de combustible para térmicas ante El Niño

El cambio quedó establecido en el Decreto 1491 del 6 de octubre de 2026. Cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de…

El Gobierno Nacional modificó las condiciones de abastecimiento de combustibles líquidos para las plantas de generación térmica como parte de su preparación ante el fenómeno de El Niño 2026-2027. La medida busca evitar que una interrupción en el suministro de un proveedor termine afectando la capacidad de estas centrales para producir electricidad cuando el sistema más necesite su respaldo.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El cambio quedó establecido en el Decreto 1491 del 6 de octubre de 2026. Cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros que pongan en riesgo la confiabilidad del sistema, previamente justificadas, las plantas podrán abastecerse de diferentes agentes y no únicamente de uno, como ocurre actualmente.

Publicidad

El Sistema de Información de Combustibles Líquidos (SICOM) será el mecanismo utilizado para habilitar a esos distintos proveedores y mantener el registro de las operaciones.

La apuesta es, en términos sencillos, tener más de una puerta de entrada para el combustible antes de que ocurra una emergencia.

Le puede interesar

El combustible es parte del respaldo eléctrico

Las plantas térmicas tienen una función particular dentro de la matriz eléctrica. La generación hidroeléctrica aporta buena parte de la energía del país, pero su disponibilidad depende de las condiciones hidrológicas. Cuando los embalses reciben menos agua, las térmicas pueden aumentar su participación para cubrir la demanda.

Por eso, no basta con tener capacidad instalada. Las centrales necesitan estar en condiciones de arrancar y contar con el combustible necesario para hacerlo.

El problema había quedado expuesto en septiembre durante el Congreso Anual de Energía de Acolgen. Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, advirtió que alrededor de 6.000 megavatios (MW) de generación térmica estaban expuestos por las dificultades de liquidez de algunos agentes del mercado. Para dimensionarlo, esa capacidad equivale a casi la mitad de la demanda máxima de Colombia, que llegó a 12.056 MW en noviembre de 2025.

(Contexto: La deuda de Air-e pone en riesgo 6.000 MW de generación térmica en Colombia)

Castañeda también calculó que abastecer de combustible al parque térmico puede costar hasta COP 1,5 billones al mes. Cuando una distribuidora como Air-e acumula deudas con los agentes del mercado, el problema puede terminar afectando esa cadena de pagos: los generadores necesitan recursos para comprar el combustible con el que posteriormente producen la energía.

El decreto expedido aborda otro punto de esa cadena. La preocupación ya no es únicamente si una planta tiene capacidad para producir, sino si podrá conseguir oportunamente el combustible cuando una contingencia interrumpa el suministro habitual.

¿Qué cambia con el nuevo decreto?

Hasta ahora, una planta térmica que enfrentara una interrupción de su abastecimiento podía quedar expuesta a la disponibilidad de un único agente. El Decreto 1491 permite flexibilizar esa situación cuando exista una circunstancia excepcional que amenace la confiabilidad del sistema.

El Ministerio de Minas y Energía sostiene que esto permitirá responder con mayor rapidez ante problemas logísticos y reducir la exposición a interrupciones en el suministro.

La medida no elimina los controles. Los nuevos agentes deberán ser habilitados a través del SICOM, de manera que las operaciones mantengan trazabilidad.

(Le puede interesar: Gobierno llevará al Congreso COP 1,2 billones para contener la crisis financiera de Air-e)

También hace parte de un mecanismo de seguimiento más amplio. El Ministerio señala que viene monitoreando semanalmente las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño mediante el Comité de Abastecimiento de Combustibles y mesas técnicas con los agentes del sector.

En esos espacios se revisan factores que podrían afectar la disponibilidad de combustibles líquidos y se coordinan medidas para reducir los riesgos antes de que se conviertan en problemas para la operación del sistema.

Publicidad

El Gobierno presentó el decreto dentro del Plan Energía YA, que incluye otras medidas para enfrentar riesgos de abastecimiento. Entre ellas menciona una inversión de COP 1,9 billones para proteger la prestación del servicio, acciones para asegurar el suministro de gas y medidas orientadas a facilitar nuevos proyectos de generación y transmisión.

La lógica de la decisión es preventiva: reducir una vulnerabilidad antes de que coincidan una menor disponibilidad de agua y una dificultad para conseguir combustible.

Publicidad

Cabe señalar que una planta térmica no necesariamente tiene que producir todo el tiempo, pero sí debe estar disponible cuando las hidroeléctricas no puedan cubrir por sí solas la demanda. Si además de faltar agua, una central enfrenta dificultades para abastecerse de combustible, el margen de maniobra del sistema se estrecha.

El Gobierno todavía está actuando sobre ese riesgo potencial y no sobre un racionamiento en curso. El decreto tampoco crea nueva capacidad de generación. Lo que hace es modificar las condiciones de abastecimiento para que la capacidad térmica que ya existe tenga más alternativas de combustible cuando sea necesario utilizarla.

Publicidad

La prueba será precisamente esa: que, si las condiciones climáticas reducen el aporte de las hidroeléctricas, las plantas puedan encenderse cuando el sistema las necesite y no quedarse esperando a que llegue el combustible.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.