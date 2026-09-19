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La deuda de Air-e pone en riesgo 6.000 MW de generación térmica en Colombia

La crisis de Air-e expone las dificultades financieras de la generación térmica, mientras las empresas del sector reclaman reglas estables, permisos más rápidos y una política que permita atender el aumento de la demanda eléctrica.

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Alejandro Rodríguez Torres
Alejandro Rodríguez Torres
18 de septiembre de 2026 – 07:00 p. m.
Esta es la tercera y última parte de una investigación para entender por qué el Estado terminó asumiendo gran parte de la deuda de Electricaribe. En total, del bolsillo de los colombianos se pagarán $7,293 billones de pesos.
El sistema enfrenta retrasos en proyectos y falta de reglas estables para invertir.
Foto: Pixabay

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La energía que no se produce también tiene un costo. Puede aparecer en una fábrica que detiene sus máquinas, en una empresa que aplaza una ampliación o en un hogar que recibe una factura más alta. Y esta última es la más común. De manera que el riesgo no se limita exclusivamente al racionamiento (según los gremios, pende de un hilo, vale decir) porque el sistema eléctrico enfrenta una presión más amplia: la necesidad de aumentar su capacidad mientras algunas empresas acumulan deudas, los proyectos se retrasan y las reglas para invertir siguen…

Alejandro Rodríguez Torres

Por Alejandro Rodríguez Torres

Comunicador social y periodista apasionado por el mundo digital y la edición multimedia. Desde mayo de 2024 escribe en la sección Negocios sobre infraestructura y transporte. Le encanta la literatura y debatir hasta agotar las ideas. alejandrorodt arodriguezt@elespectador.com
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