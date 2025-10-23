Presidencia designa a Javier Gutiérrez Afanador en la CRC pese a reparos técnicos

El presidente Gustavo Petro defendió el decreto que nombra a Gutiérrez como comisionado. Foto: Presidencia

La independencia de los organismos reguladores volvió a ponerse sobre la mesa.

La Presidencia de la República designó a Javier Gutiérrez Afanador como nuevo comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), a pesar de que la propia entidad había advertido (por escrito) que el candidato no cumplía los requisitos legales para el cargo.

El 11 de septiembre, la CRC emitió un memorando interno en el que concluía que Gutiérrez solo acredita 3 años y 11 meses de experiencia directamente relacionada con las funciones del cargo, muy por debajo de los 8 años exigidos por la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019.

Aun así, el Gobierno Nacional expidió el decreto de nombramiento y publicó la hoja de vida del abogado, decisión que desató una controversia institucional y política en un organismo que, por mandato de ley, debe mantener autonomía técnica frente al Ejecutivo.

El presidente Gustavo Petro no tardó en responder. En su cuenta de X defendió la designación y acusó a la entidad de no valorar adecuadamente la experiencia de Gutiérrez en empresas públicas de telecomunicaciones: “Cumple todos los requisitos porque no le querían hacer valer su experiencia ni en Telecom ni en ETB; les parece que ser trabajador de una empresa pública de telecomunicaciones no es experiencia”, escribió.

¿Quién es Javier Gutiérrez Afanador?

Abogado del Externado de Colombia, Gutiérrez ha recorrido buena parte del sector público. Su hoja de vida postulada en Presidencia incluye cargos y contratos en instituciones como:

Ministerio TIC (profesional universitario, 2001-2003)

Telefónica Data (responsable jurídico)

Instituto Nacional de Vías (Invías) (varios contratos entre 2005 y 2008)

ETB, donde fue secretario general (2012-2016)

Federación Nacional de Departamentos y Agencia de Desarrollo Rural (como contratista)

En total, suma 18 años de experiencia profesional, pero la mayor parte no en roles técnicos de regulación o formulación de políticas públicas en telecomunicaciones, como exige la ley para los comisionados expertos.

Su llegada se produce tres años después de que el puesto quedara vacante, tras la salida de Sergio Martínez Medina en agosto de 2022.

La empolvada silla sin reemplazo ya era vista por algunos sectores como un síntoma del desgaste institucional de la CRC.

La designación ocurre en medio de una tensión visible entre el Gobierno y la CRC.

Hace pocas semanas, la entidad negó una solicitud de alocución presidencial que buscaba ser transmitida por los canales privados, decisión que generó molestia en la Casa de Nariño.

Aunque la ley otorga al presidente la potestad de designar directamente a un comisionado, la composición del órgano regulador busca precisamente equilibrar esa influencia.

La llegada de Gutiérrez, designado por Presidencia, no altera directamente esa correlación, pero sí reaviva el debate sobre la independencia regulatoria en tiempos en que el Ejecutivo ha mostrado interés en incidir en los órganos técnicos del sector TIC.

La propia CRC informó que será el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) quien revise si el proceso de designación se ajustó a la normatividad.

