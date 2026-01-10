Gobierno analiza importar gas de Venezuela en el nuevo escenario político, pero hay retos

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Colombia importa gas desde 2016 para respaldar la generación de energía con plantas térmicas, pero desde diciembre de 2024 también es necesario importar este energético para atender la demanda de hogares, comercios y vehículos. El gas local ya no es suficiente por la declinación de los campos y la necesidad de comprar en el exterior irá en aumento, al menos hasta que entre al mercado el gas del pozo Sirius, en 2030.

El gas importado, por el costo de la molécula y la logística, es más costoso que el gas nacional, de ahí que los precios para los consumidores han aumentado. Para este año, según las estimaciones de Naturgás, el gas vehicular en el Eje Cafetero tiene incrementos de hasta el 10 %; el Caribe entre el 6 % y 13 %; mientras que en Cundinamarca, Boyacá, Santander, Valle del Cauca y Yopal, los aumentos están entre 30 y 38 %. En la mayoría de las estaciones de servicio en Antioquia y los Llanos, con excepción de Yopal, no hubo aumentos o son menores al 5 %.

En el sector residencial, explicó Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgás, “los incrementos están alrededor del IPC, que es lo normal en un servicio público. Hay dos excepciones, el Eje Cafetero y Antioquia, que verán aumentos entre el 20 y 25 % en las facturas desde febrero”. En varias regiones del país, como Bogotá, ya hubo incrementos significativos a principios de 2025.

Según el gremio, del total de gas que consumió Colombia este año, el 20 % es importado: 12 % para la generación de energía y 8 % para hogares, comercios y vehículos. Para este año se estima que la cifra aumentará a 26 %.

Desde 2024 el Gobierno de Gustavo Petro ha insistido en que la mejor opción, y la más barata, es de importación es Venezuela, pero hasta ahora no era una alternativa viable.

Desde 2007, Ecopetrol y PDVSA tienen un contrato para compraventa y transporte de gas por el gasoducto binacional Antonio Ricaurte. Por ese medio se llegó a exportar gas a Venezuela. El obstáculo está en que para hacer ese negocio, Colombia necesitaría autorización de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos), teniendo en cuenta las sanciones sobre la petrolera venezolana.

En el nuevo escenario de Venezuela, después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, y de que Donald Trump asegurara que su país está “al mando”, el Gobierno colombiano nuevamente está analizando esa opción.

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, le pidió a la UPME evaluar “todos los proyectos de regasificación que están en el panorama”. “Que tenga en cuenta el nuevo escenario político con Venezuela y la posibilidad de importar del vecino país, que hoy sería el mejor escenario para los hogares colombianos y la industria nacional”, dijo el jefe de la cartera.

Para poder importar se deben resolver varios temas. Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, dijo en noviembre que, además de las sanciones de la OFAC, la infraestructura para traer gas de Venezuela no está lista y las adecuaciones tomarían entre año y medio y dos años.

Así las cosas, el primer paso para la importación, como destacó la Agencia Bloomberg, sería reparar un tramo “muy dañado” del gasoducto de 224 kilómetros que conecta a ambos países. El año pasado, Palma dijo que Venezuela tiene capacidad para vender 50 millones de pies cúbicos de gas al día y que el vecino país estaría dispuesto a gastar entre USD 20 millones y USD 30 millones para reparar el gasoducto.

Ecopetrol, clave para el negocio, hasta ahora no se ha pronunciado. En el pasado, Ricardo Roa, presidente de la petrolera, explicó que para la empresa no era posible importar del vecino país por las sanciones de la OFAC.

Pese a los hechos recientes en Venezuela y las intenciones del Gobierno Trump con el petróleo de ese país, no se han levantado oficialmente las sanciones.

¿Cómo se está importando gas en Colombia?

En este momento, para traer el gas desde la fuente, que puede ser Estados Unidos o Trinidad y Tobago, es necesario comprimirlo para que sea líquido (se conoce como GNL) y así transportarlo en buques especializados. Luego hay que regasificarlo para inyectarlo a la red nacional.

Actualmente, la importación se realiza por medio de una terminal de regasificación ubicada en Cartagena, SPEC LNG. Esta infraestructura tiene una capacidad de 475 millones de pies cúbicos por día, 400 millones para respaldar a las plantas térmicas y otros 75 que se están usando para atender la demanda (antes eran 50 millones, pero recientemente se hizo una ampliación de 25). Esa es la cantidad que se está usando para hogares, comercios e industrias.

Para aumentar la capacidad de importación, Ecopetrol avanza en dos proyectos.

El primero es una regasificadora en el Pacífico, con la contratación de servicios de recibo y almacenamiento en Buenaventura y regasificación en Buga, con capacidad de 60 millones de pies cúbicos por día. La capacidad estará disponible desde el segundo trimestre del próximo año.

Para el segundo, Cenit, filial de Ecopetrol, adecuará la infraestructura offshore existente en el Terminal Marítimo de Coveñas para poder usarla para la importación de gas. Ecopetrol estima que en la primera fase se podrán importar 110 millones de pies cúbicos de gas natural licuado (GNL) por día. Estos comenzarán a comercializarse durante el primer trimestre de 2027.

