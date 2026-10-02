Gobierno radica el Presupuesto de Regalías 2027-2028 por COP 27,54 billones

Los recursos contemplan inversión regional y local, proyectos estratégicos, seguridad energética y apoyo a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto según indica el Ministerio de Haciendo.

El Ministerio de Hacienda radicó ante el Congreso el Proyecto de Presupuesto de Regalías para el periodo 2027-2028. El presupuesto será de COP 27,54 billones y el 94,2 % de ese monto estará destinado a la inversión (COP 25,9 billones). El monto total del presupuesto representa el 1,4 % del PIB.

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Ese 94,2 % del presupuesto destinado a inversiones se repartirá en los siguientes rubros: ahorros a través del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) con una asignación de COP 964.000 millones. Y otra porción a la administración y al Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control con una destinación de COP 643.000 millones.

También se destinarán recursos para la paz (COP 7,59 billones), a la inversión regional (COP 7,28 billones), a asignaciones directas (COP 5,37 billones), a la inversión local (COP 3,21 billones) y a la ciencia, tecnología e innovación (COP 2,14 billones).

Este monto refleja una reducción del 11 % en comparación con los COP 30,96 billones aprobados para el bienio de 2025-2026.

Dos focos establecidos en el comunicado del Ministerio de Hacienda son la reconstrucción después del terremoto del pasado 10 de agosto y las regalías para la seguridad energética del país.

Para aportar a la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo, el gobierno piensa destinar presupuesto a proyectos de infraestructura vial, servicios públicos, vivienda e instalaciones comunitarias.

Con respecto a las regalías, el gobierno quiere articular el uso de las mismas con políticas que busquen garantizar la seguridad energética del país, según afirma el Ministerio de Hacienda esto será “buscando armonizar el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables con la protección ambiental y social de los territorios”.

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