Gobierno radica mensaje de urgencia para sumar COP 2,7 billones al Presupuesto de 2026

El Gobierno radicó este viernes un mensaje de urgencia para que el Congreso acelere el trámite del proyecto que modifica el Presupuesto General de 2026. Serán los congresistas quienes decidan si aprueban la adición de COP 2,7 billones que iría al Fondo Milagro, el mecanismo con el que el Gobierno pretende financiar la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto. De aprobarse esta iniciativa, el Presupuesto pasaría de COP 635 billones a más de COP 637 billones.

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El proyecto (que fue radicado en el legislativo a finales de septiembre) también traslada COP 1,2 billones al Fondo Empresarial de la Superservicios, para que Air-e pueda pagar sus deudas con generadores de energía. A diferencia de los COP 2,7 billones, ese traslado de COP 1,2 billones no aumenta el Presupuesto de 2026, dado que sale de apropiaciones que ya estaban contempladas para esa vigencia.

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Gobierno envió mensaje de urgencia al Congreso

El mensaje de urgencia de este viernes, firmado por el presidente Abelardo de la Espriella, plantea que los recursos deben estar disponibles antes del período de mayor exigencia para el sistema eléctrico por el fenómeno de El Niño 2026-2027, y advierte que un trámite ordinario "reduciría la capacidad preventiva de la medida".

¿De dónde sale y a dónde va la plata?

El articulado del proyecto adiciona COP 2,7 billones (COP 2.708.426 millones) tanto al presupuesto de ingresos como al de gastos de 2026. El dinero quedaría en el Ministerio de Hacienda, que lo dirigiría al Fondo Milagro, un patrimonio autónomo creado por el Decreto Legislativo 1379 del 9 de septiembre de 2026 para reunir en un solo lugar las fuentes de financiación de la atención del sismo: recursos del Presupuesto, donaciones, cooperación nacional e internacional, crédito público y aportes de entidades territoriales y de particulares. Con ese dinero se pagarían, como lo ha dicho el Gobierno, la asistencia humanitaria, la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción de las zonas afectadas.

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La plata saldría del recaudo de los alivios tributarios, aduaneros y cambiarios que creó el Decreto Legislativo 1419 de 2026 y que permiten a los contribuyentes ponerse al día con sus obligaciones. Quien estaba en mora con la DIAN al 10 de agosto, por ejemplo, puede pagar el 100 % de la obligación, los intereses moratorios a una tasa de 4,5 % anual y el 15 % de las sanciones. Los beneficios rigen hasta el 19 de noviembre de 2026 y no condonan el capital, es decir que el impuesto se paga completo, y lo que se reduce son intereses y sanciones.

No obstante, los COP 2,7 billones son una estimación. El propio proyecto aclara que el recaudo efectivo dependerá de cuántos contribuyentes se acojan a los beneficios dentro del plazo.

Conviene no confundir las cifras. El Fondo Milagro ya tiene sus primeros recursos: el Decreto 1488 de 2026, expedido esta semana, adicionó COP 624.656 millones provenientes de un crédito con el Banco Mundial, según el Ministerio de Hacienda. Los COP 2,7 billones, en cambio, dependen de la aprobación del Congreso y, básicamente, provendrían del recaudo estimado de los alivios tributarios, aduaneros y cambiarios que el Gobierno creó tras el terremoto.

En contexto: Así va el Fondo Milagro: sus primeros recursos vienen de un crédito del Banco Mundial

COP 1,2 billones para la crisis de Air-e

La segunda operación que contempla el proyecto que el Gobierno radicó en el Congreso es un traslado de COP 1,2 billones al Fondo Empresarial de la Superservicios, para que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios cubra obligaciones pendientes de Air-e con generadores de energía.

Air-e es la empresa que presta el servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, y está intervenida por la Superintendencia desde septiembre de 2024. En enero de 2025, la intervención pasó a ser con fines liquidatorios. Desde la intervención, Air-e compra energía en el mercado mayorista, pero su deuda con los generadores ha crecido.

Esta empresa, además, atiende a cerca de 1,4 millones de usuarios y su demanda equivale al 11,1 % del sistema. Según proyecciones de XM citadas por el proyecto, sus impagos podrían afectar a más de 18 comercializadores que representan cerca del 41 % de la demanda nacional.

A diferencia de la adición de 2,7 billones, los COP 1,2 billones salen de apropiaciones que ya estaban en el Presupuesto de 2026. Para hacerlo, el proyecto recurre a contracréditos y créditos: un contracrédito reduce lo que una entidad tenía autorizado gastar en un rubro, y un crédito aumenta lo autorizado en otro.

El dinero saldría de dos ministerios que, según el documento, tienen en esas secciones saldos disponibles que no están comprometidos. COP 750.000 millones vendrían del Ministerio de Hacienda, del rubro de inversión para la prestación de servicios de transporte público de pasajeros, y COP 450.000 millones del Ministerio de Minas y Energía, más precisamente, de su rubro de consolidación productiva del sector de energía eléctrica.

En una carta al ministro de Hacienda, Minas y Energía explicó de dónde saldrían sus COP 450.000 millones. Este año tiene COP 5,7 billones autorizados para pagar los subsidios de energía de los hogares de estratos 1, 2 y 3. Según sus cálculos, esos subsidios costarán cerca de COP 5,25 billones, porque en el primer semestre resultaron menores a lo previsto. La diferencia es la que quedaría libre para el traslado sin afectar el pago de los subsidios de este año.

Los COP 1,2 billones equivalen a una proyección de la deuda de Air-e con las térmicas, según el articulado, y son una salida temporal mientras se define una solución de fondo. "Este recurso tiene un único propósito, que es el de ayudar en estos momentos de estrés que tiene el sistema eléctrico en la costa Caribe. Este recurso no es para salvar Air-e", señaló el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, en un comunicado.

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De tener el aval del Congreso, estos COP 1,2 billones se sumarían a los COP 300.000 millones que Hacienda ya giró. Juntos completan los COP 1,5 billones que anunció el presidente De la Espriella para proteger la continuidad del servicio de energía ante el fenómeno de El Niño.

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