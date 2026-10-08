Así va el Fondo Milagro: sus primeros recursos vienen de un crédito del Banco Mundial

Según el Ministerio de Hacienda, es la primera asignación de recursos al fondo, la cual proviene de un crédito con el Banco…

El Fondo Milagro, el mecanismo con el que el Gobierno pretende financiar la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, ya figura con recursos en el Presupuesto General de la Nación de 2026. Un decreto, expedido esta semana, detalla la adición presupuestal de COP 624.656 millones que irán a esa bolsa de recursos que, como lo ha dicho el Gobierno, se destinarán a atender las necesidades de los afectados del sismo.

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Según el Ministerio de Hacienda, es la primera asignación de recursos al fondo, la cual proviene de un crédito con el Banco Mundial (BIRF).

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🧵El Fondo Milagro ya está listo y los primeros $624.656 millones ya están asignados para reconstruir viviendas, acueductos, vías y atender otras necesidades de los afectados por el terremoto.



Es el mecanismo para recuperar la infraestructura perdida. #PatriaMilagro pic.twitter.com/YigAXApKW6 — MinHacienda (@MinHacienda) October 8, 2026

¿Qué es el Fondo Milagro?

En primer lugar, el Fondo Milagro es un patrimonio autónomo, es decir, una bolsa de recursos separada del presupuesto del Ministerio de Hacienda. El Gobierno lo creó en septiembre y puede recibir plata del Presupuesto General de la Nación, créditos, donaciones nacionales e internacionales, cooperación y aportes de entidades territoriales y de privados.

Con ese dinero, el Fondo Milagro podría, en el papel, financiar asistencia humanitaria y soluciones de vivienda, temporales o definitivas, y reconstruir hospitales, colegios, vías, acueductos y redes de energía y de telecomunicaciones en los 16 departamentos incluidos en la emergencia. También se espera que contrate los estudios, diseños, obras e interventorías que esa tarea exige.

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¿Quién administra el dinero del Fondo Milagro?

La administración quedó en manos de Fiducoldex, la Fiduciaria Colombiana del Comercio Exterior, que el Ministerio de Hacienda escogió por contratación directa. Como el Fondo Milagro no tiene funcionarios propios, Fiducoldex firma en su nombre los contratos que le indique el gerente, lleva la contabilidad, rinde cuentas y custodia el archivo.

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¿Por qué Fiducoldex? Según el análisis que respaldó la adjudicación de Fiducoldex, el Gobierno tuvo en cuenta que es la fiduciaria con los mejores indicadores de liquidez, el menor endeudamiento y la mayor eficiencia en ejecución. Fiduprevisora quedó descartada, según ese mismo análisis, porque ya administra el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Ministerio no quiso concentrar ambos instrumentos en una sola sociedad.

El gerente del Fondo Milagro es Jaime Uribe Tamayo, empresario antioqueño y cofundador de Ron Parce, a quien el presidente Abelardo de la Espriella designó el 21 de agosto. En julio había sido nombrado presidente de ProColombia. Es quien da las instrucciones a la fiduciaria y autoriza los pagos.

Por encima está un Consejo Directivo con siete votos: cinco de delegados del presidente, uno de Planeación Nacional y uno del Ministerio de Hacienda. A ellos se suma un delegado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con voz pero sin voto. El presidente también escoge quién lo preside.

El presidente De la Espriella también nombró a empresarios y funcionarios para integrar la directiva del fondo: Liliana Restrepo, cofundadora de Frisby; Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros; César Caicedo, economista de la Universidad de Tufts; Arturo Calle, con 60 años al frente de su empresa de moda; y Carlos Ríos, secretario general de la Presidencia.

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¿Cómo se gira el dinero del Fondo Milagro?

Que Fiducoldex administre el fondo no quiere decir que el dinero pase a sus manos. Los recursos se quedan en la Cuenta Única Nacional, bajo control del Tesoro, hasta que cada pago se vuelve exigible. Solo entonces se giran, y directamente a la cuenta de quien deba recibirlos.

Antes hay varios filtros. El supervisor o interventor del contrato certifica que el contratista cumplió, la Unidad de Gestión valida la solicitud y el gerente del fondo, como ordenador del gasto, autoriza el pago. Luego Fiducoldex revisa esa autorización, con un alcance que el contrato deja en manos de un Manual Operativo todavía pendiente. Cumplido todo eso, la Dirección de Tesoro emite la orden de pago y la plata sale hacia el beneficiario.

Por su trabajo, la fiduciaria recibirá una comisión mensual de 142 salarios mínimos, sin IVA por tratarse de recursos del Estado, que equivale a unos COP 248 millones al mes. El fondo tendrá además una auditoría independiente, escogida por el Consejo Directivo y complementaria al control fiscal, y estará bajo la vigilancia de la Contraloría General de la República. Fiducoldex debe presentar informes mensuales y rendir cuentas cada semestre.

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