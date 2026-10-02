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Gobierno reversa alza de COP 46 en la gasolina y asume el costo en octubre

Minas y Hacienda reversaron el aumento que había llevado el galón del precio de la gasolina en Colombia a COP 15.933 para octubre. El Gobierno asumirá COP 8.300 millones por el reconocimiento a los productores de etanol, mientras el costo del combustible vuelve a trasladarse al FEPC.

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Redacción Economía
Precio de la gasolina en Colombia.
Imagen de referencia. EFE/EPA/LUONG THAI LINH
Foto: EFE - LUONG THAI LINH

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El Gobierno reversó el aumento de COP 46 por galón que había comenzado a regir este 1 de octubre para la gasolina corriente. Los ministerios de Minas y Energía y Hacienda informaron que acatan la instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, quien ordenó que el ajuste no llegara al precio pagado por los consumidores.

El galón queda así en el mismo valor de septiembre, COP 15.886 en promedio, y el Estado asumirá durante octubre COP 8.300 millones.

El aumento había sido definido como un ajuste de fórmula derivado de la actualización del precio reconocido a los productores de etanol. El Gobierno explicó que ese reconocimiento se mantiene y que será subsidiado durante octubre. El ACPM tampoco tendrá cambios, en continuidad con el congelamiento aplicado en septiembre por los efectos del terremoto del 10 de agosto.

La decisión deja intacta la presión que enfrenta el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que cubre la diferencia cuando el precio interno queda por debajo de la referencia internacional. Esa cuenta termina convirtiéndose en deuda del Estado con Ecopetrol y se atiende con recursos del Presupuesto General.

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La brecha se ha ampliado especialmente en el diésel. Según ANIF, la referencia internacional pasó de cerca de COP 11.900 por galón en enero a COP 19.820 el 28 de septiembre, mientras el precio nacional pasó de COP 11.062 a COP 11.399. La diferencia ronda los COP 8.400 por galón. La ACP calculó que el subsidio promedio del semestre fue de unos COP 8.000.

Cerca de 97 % del déficit proyectado del FEPC para 2026 corresponde al ACPM, según ANIF. El organismo había calculado en enero un superávit del fondo de entre COP 1,9 y COP 2,6 billones, pero en marzo proyectó un déficit de unos COP 10,7 billones tras el aumento del precio internacional del petróleo. La ACP estima una cifra cercana a COP 6 billones.

La gasolina, entretanto, conserva un precio relativamente estable después de los movimientos de este año. El promedio de las principales ciudades comenzó 2026 en COP 16.158, bajó a COP 15.169 en marzo y llegó a COP 15.990 en junio. El valor que regía para octubre antes de la reversión era COP 15.933.

El problema que queda sobre la mesa es más amplio que los COP 46. El Estado acumuló una deuda con Ecopetrol por el FEPC de COP 6 billones durante el primer semestre de 2026, mientras el proyecto de Presupuesto de 2027 contempla COP 9,6 billones para atender obligaciones del fondo. El 30 de septiembre, Hacienda ordenó además un giro de COP 683.990 millones a Ecopetrol, correspondiente al tercer y cuarto trimestre de 2025, mediante Títulos de Tesorería.

El Gobierno dijo que buscará una solución permanente frente al aumento del precio internacional del petróleo y anunció que los próximos ajustes que afecten a los consumidores deberán estar acompañados de una explicación pública. Por ahora, el aumento de octubre queda sin efecto y la diferencia se paga por otra vía.

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Por Redacción Economía

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Comentarios
  • Julio(14134)Hace 1 hora
    Precisar que el gobierno no asume el alza, la asumimos los colombianos con los impuestos que pagamos.
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