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Gasolina sube COP 46 y el presidente pide frenarla: la factura que queda en el FEPC

Tras anunciar un alza de COP 46 por galón, el Gobierno pidió revertirla en cuestión de horas. El ajuste pesa casi nada en el surtidor, pero la decisión muestra quién paga cuando el precio interno se queda quieto mientras el petróleo se encarece. Pagan el presupuesto, Ecopetrol y las cuentas de 2027.

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Alejandro Rodríguez Torres
Alejandro Rodríguez Torres
FOTODELDÍA MADRID, 23/09/2026.- Un hombre reposta en una gasolinera de Madrid, este miércoles. A una semana de que expire la rebaja fiscal aprobada por el Gobierno, la Comisión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transición Ecológica actualizan sus datos sobre los carburantes, con la gasolina en máximos anuales desde hace más de veinte días y el gasóleo en su nivel más alto desde marzo. EFE/ Sergio Perez
FOTODELDÍA MADRID, 23/09/2026.- Un hombre reposta en una gasolinera de Madrid, este miércoles. A una semana de que expire la rebaja fiscal aprobada por el Gobierno, la Comisión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transición Ecológica actualizan sus datos sobre los carburantes, con la gasolina en máximos anuales desde hace más de veinte días y el gasóleo en su nivel más alto desde marzo. EFE/ Sergio Perez
Foto: EFE - SERGIO PEREZ

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Un tanque de diez galones iba a costar desde este jueves 1 de octubre COP 460 más.

Horas después de que el aumento entrara en vigencia, el presidente Abelardo de la Espriella le pidió a la ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, echarlo atrás. Si la orden se cumple, el conductor pagará lo mismo de septiembre. Para el Estado el resultado es otro: un precio que no sube se traslada a un fondo, a una deuda con Ecopetrol y a un presupuesto de 2027 que ya reserva COP 9,6 billones para atenderla.

El anuncio se hizo el 30 de septiembre, firmado por…

Alejandro Rodríguez Torres

Por Alejandro Rodríguez Torres

Comunicador social y periodista apasionado por el mundo digital y la edición multimedia. Desde mayo de 2024 escribe en la sección Negocios sobre infraestructura y transporte. Le encanta la literatura y debatir hasta agotar las ideas. alejandrorodt arodriguezt@elespectador.com
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Comentarios
  • Sergio Alfredo(27010)Hace 1 hora
    Populismo absurdo, ya eso de las alzas en combustible lo habíamos asumido que tocaba, va a dejar otro hueco como el que dejó Duque y por 42 pesos por galón que pendejada
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