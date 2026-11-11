Gobierno revierte las APPA que cubrían cerca de un millón de hectáreas

Según explicó el viceministro de Desarrollo Rural, José Leónidas Tobón, la derogatoria fue sobre más de 48 mil hectáreas en el norte del Tolima y en San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí, Santander. También se anularon las áreas en La Guajira, la Sabana Centro de Cundinamarca, el…

El Ministerio de Agricultura concluyó el proceso de revisión y derogatoria de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en todo el país. Esto incluye más o menos un millón de hectáreas distribuidas en 59 municipios de seis departamentos.

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Según explicó el viceministro de Desarrollo Rural, José Leónidas Tobón, la derogatoria fue sobre más de 48 mil hectáreas en el norte del Tolima y en San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí, Santander. También se anularon las áreas en La Guajira, la Sabana Centro de Cundinamarca, el suroeste antioqueño y Córdoba.

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En contexto: Gobierno derogó las APPA en cinco municipios de Sabana Centro | EL ESPECTADOR

De acuerdo con el ministerio, hay deficiencias en la delimitación de estas zonas, por ejemplo, imprecisiones cartográficas, pero también evidenciaron dificultades de articulación con los instrumentos de ordenamiento territorial de los municipios. También, aseguran, hay cuestionamientos sobre la participación de las comunidades en las decisiones que influyen en sus actividades económicas.

Indalecio Dangond, ministro de Agricultura, categorizó esta medida del Gobierno Petro como “absurda” por querer “quitarle las funciones a los alcaldes y las entidades locales”.

“Los dejamos nuevamente para que sean ellos los que decidan cómo hacer los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y orienten la producción agrícola y pecuaria de sus municipios”, agregó el ministro.

#BoletínDePrensa 🚨 | ¡Lo dijimos y lo cumplimos! 👏🏼 Derogamos las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (#APPA) en seis departamentos del país. 🇨🇴🌱 Casi 1 millón de hectáreas de #SueloSinRestricciones gracias al #CampoMilagro. 🚜



“Esta es una medida absurda que… pic.twitter.com/GsuJL4xrx3 — Min. de Agricultura (@MinAgricultura) November 11, 2026

Desde el Ministerio de Agricultura ya se habían derogado las resoluciones relacionadas a estas áreas ubicadas en Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio, en Cundinamarca. La decisión afectó 15.839 hectáreas que estaban bajo protección desde el gobierno anterior.

¿Qué son las APPA y por qué surgieron?

Durante el gobierno anterior, del expresidente Gustavo Petro, se crearon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos o APPA como una herramienta para blindar los suelos agrícolas de diferentes regiones en el país. Esta figura se incorporó a través del artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, del Plan Nacional de Desarrollo.

En teoría las APPA protegían las zonas donde la producción de alimentos debía ser prioridad por encima de otras actividades económicas como la minería. El ministerio responsable durante el mandato anterior consideraba a las APPA como mecanismo de seguridad y soberanía alimentaria.

En su momento, la Contraloría General de la República determinó que implementar las APPA implicaba también articular los instrumentos de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo (departamentales y municipales), los presupuestos sectoriales y los mecanismos de seguimiento.

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