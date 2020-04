GoDaddy compra negocio de Neustar y se quedaría con la operación del dominio .co

Redacción Economía.

El viernes pasado .CO Internet SAS, subsidiaria de Neustar, ganó la licitación para operar por cinco años el activo colombiano del dominio .co en internet. Hoy, lunes, GoDaddy anuncia la adquisición del negocio de Neustar.

El negocio de registros de Neustar que GoDaddy acaba de comprar incluye dominios de alto nivel como .biz, .co, .in, .nyc y .us.

GoDaddy anunció este lunes la adquisición del negocio de registro de Neustar Inc., la multinacional estadounidense dueña de .CO Internet SAS, actual administrador del dominio .co, un activo del Estado colombiano concesionado desde 2009.

El nuevo servicio se llamará GoDaddy Registry y será liderado por Nicolai Bezsonoff, actual vicepresidente sénior y gerente general del negocio de registro de Neustar. De esta manera, GoDaddy apunta a una integración vertical, pues su trayectoria ha sido reconocida por su labor como registrador de dominios (quien vende nombres de dominios a personas o empresas) y ahora fungirá como registro (operador técnico de los dominios de nivel superior, como el .co).

Los detalles financieros de la transacción no fueron revelados y, según el comunicado de Go Daddy, se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre del 2020.

El anuncio se conoce justo después de que la operación del dominio colombiano le fuera adjudicada a .CO Internet SAS el pasado 3 de abril. El nuevo contrato deberá estar firmado antes de 15 días hábiles contados a partir de esa fecha y tendrá una vigencia de cinco años (mientras que el contrato actual de administración tuvo una duración de 10 años).

Justo este lunes el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) rechazó la solicitud de revocatoria de la adjudicación del dominio .co hecha por el consorcio Dotco, uno de los participantes de la licitación de este activo de la nación en internet. La audiencia de adjudicación se llevó a cabo el viernes pasado, 3 de abril, y en ella participaron dos oferentes que quedaron en la carrera: Dotco y .CO Internet SAS.

Un factor determinante para que .CO Internet SAS ganara el proceso fue su propuesta económica: quedarse con 19 % de los ingresos que genera la operación del dominio (y que el restante 81 % vaya para la Nación), mientras que Dotco, por su parte, propuso 36 %. A raíz de un cálculo matemático previamente definido, la propuesta del ganador estuvo muy cerca del límite mínimo aceptable: estar por debajo de 19 % lo habría descalificado, pues la oferta habría sido inusualmente baja.

Sin embargo, Dotco pidió la revocatoria aduciendo que el cálculo estuvo mal hecho y que el límite inferior realmente no era 19 %, sino 20 %, por lo que .CO Internet SAS tendría que haber sido descalificado.

En la decisión publicada hoy, el Mintic sostiene que Dotco está interpretando de forma incorrecta las reglas de juego (el pliego de condiciones) y se mantiene tanto en el cálculo hecho en la audiencia del viernes como en la formalización de la adjudicación.

Vale la pena recordar que el tercer participante, Nominet, fue rechazado por no haber presentado las garantías necesarias.

.CO Internet SAS, que es el administrador del dominio desde hace 10 años, será el operador (la figura de administración queda en manos del Mintic) a partir de ahora y por los próximos cinco años.

Dotco también reprochó el hecho de que Neustar (y su subsidiaria) haya participado de la licitación y se haya opuesto a ella de forma simultánea. Esto hace referencia al proceso en contra el Estado colombiano que Neustar inició en instancias internacionales, aduciendo un irrespeto al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Neustar y su subsidiaria esperaban no una nueva licitación, sino un prórroga al contrato que está vigente desde hace más de 10 años.

El negocio entre GoDaddy y Neustar se anuncia cuando en Colombia aún cursan procesos judiciales motivados, entre otras cosas, por la venta de .CO Internet SAS a Neustar en 2014, pues la concesión inicialmente exigía mantener la participación de capital nacional por un periodo que, posteriormente, fue modificado a través de un otrosí al contrato original firmado en 2009.

El Mintic no respondió de inmediato a la solicitud hecha por este diario de comentarios respecto al negocio anunciado por GoDaddy.

El dominio .co es un activo de la nación, que permite identificar a Colombia en internet. Más de 2,2 millones de sitios web en el mundo están registrados con ese nombre. Durante los últimos 10 años, el país ha recibido más de $40.000 millones en contraprestación por esos registros.

"El negocio de Registro de Neustar incluye un extenso portafolio de dominios de alto nivel como son .biz, .co, .in, .nyc y .us, y presta soporte a más de 215 TLDs y aproximadamente a 12 millones de nombres de dominio", resaltó GoDaddy en su comunicado.