Gremios reaccionan ante declaración de emergencia económica que anunciaría el Gobierno

Después de las declaraciones dadas por el ministro de Hacienda sobre la posible emergencia económica, los gremios se pronuncian. Esto dicen.

Redacción Economía
20 de diciembre de 2025 - 02:15 a. m.
Presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño; presidente de la ACP, Frank Pearl y presidente de la ANDI, Bruce Mac Master.
Foto: Archivo Particular
Las más recientes declaraciones del ministro de Hacienda, Germán Ávila, han causado conmoción entre los gremios económicos del país. La posibilidad de que se establezca una emergencia económica fueron manifestadas desde el Gobierno este viernes 19 de diciembre.

El objetivo de esta movida sería conseguir los COP 16 billones que hacen falta dentro del presupuesto nacional del próximo año. Mismos que estaban dispuestos dentro de la Ley de financiamiento que propuso el Gobierno y que no llegó a concretarse.

El anunció ha sido foco de alertas: mineros, petroleros y empresarios se manifestaron al respecto.

En contexto: Gobierno se alista para decretar la emergencia económica por falta de recursos

En un primer lugar, la Asociación Colombiana de Minería (ACM), sostiene que la “figura de emergencia es excepcional” y debe usarse para situaciones específicas, sin posibilidad de predecir y ajenas al control del Estado, más no puede convertirse en un mecanismo ordinario para corregir “desequilibrios fiscales” que el propio Gobierno a generado.

Lea: ¿Por qué el Gobierno decretará una emergencia económica y con qué nuevos impuestos vendría?

“Es inadmisible que un Gobierno gaste más de lo que recibe, que lo haga de manera sistemática y que para cubrir su déficit pretenda justificar una emergencia económica basada en su propia irresponsabilidad fiscal”, asegura Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.

Por su parte, desde la presidencia de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Frank Pearl, también aportó a la discusión, reiterando que la situación actual no amerita entren en estado de emergencia económica. “El respeto por la Constitución y el Estado de Derecho exige que las medidas excepcionales se adopten únicamente cuando las condiciones constitucionales se cumplen, lo cual aquí no ocurre”.

Además, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), Bruce Mac Master sostiene: “es realmente preocupante que el Gobierno esté acudiendo a estos mecanismos para tratar de solventar hechos que tienen que ver mucho más con un gasto que está desbordado, con unos presupuestos que han venido creciendo significativamente, con un gasto financiero que ha venido creciendo en razón de que las tasas que Colombia le paga a los mercados internacionales son las más altas probablemente del continente”.

Aunque el Gobierno dijo que se anunciaría la noticia a lo largo de este viernes, hasta el momento no se ha hecho el anuncio oficial.

Por Redacción Economía

