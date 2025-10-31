Logo El Espectador
Halloween: ¿cuánto y en qué gastan el dinero los colombianos en esta fecha?

Una encuesta de Fenalco muestra que, para este año, aumenta la participación de la celebración en el país. Estos son los detalles.

Redacción Economía
31 de octubre de 2025 - 08:59 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: EFE - TOMS KALNINS
Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) dio a conocer la encuesta de Halloween, Día de los Niños o Día de Muertos, fecha que se celebra este viernes 31 de octubre.

Los resultados indican que en 2025 el entusiasmo por esta temporada continúa creciendo, pues el 73 % de los colombianos lo celebra.

De ellos, el 50 % lo hacen en familia, especialmente con sus hijos, mientras que un 17% comparte la fecha con sus compañeros de trabajo, el 17 % con su pareja y un 16 % con amigos.

¿Cuánto gastan en disfraz?

El disfraz sigue siendo protagonista. El 40 % de los encuestados aseguró que se disfraza, y otro 30 % viste únicamente a sus hijos. Las mascotas también se suman al evento, el 41 % afirmó que las disfraza.

El 44 % de los colombianos planeó invertir entre 100.000 y 200.000 pesos en disfraces, accesorios y maquillaje y un 20 %, más de 200.000 pesos. Esto demuestra que muchos están dispuestos a destinar una parte importante de su bolsillo para la celebración de Halloween.

Otros consumidores, en cambio, prefieren una opción más creativa y sostenible. El 13 % aseguró que recicla o elabora su propio atuendo.

Además, un 43 % de los colombianos encuestados busca ideas de disfraces en línea y el 30 % en redes sociales.

Dulce o truco

Se estima que el 77 % de los colombianos compra golosinas para regalar, principalmente en casa (65 %) o en el trabajo (26 %).

Estos son los planes favoritos:

  • El 26% sale a pedir dulces con los niños
  • El 24 % visita centros comerciales
  • El 19 % asiste a fiestas temáticas
  • El 8 % lo hace en el colegio de los hijos
  • Y el 7 % en un restaurante

“El Día de los Niños o Halloween es una fecha clave para el comercio colombiano, no solo por el aumento en ventas, sino por el dinamismo y la alegría que genera en las familias”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

En búsqueda de experiencias

La encuesta también encontró que, para las temáticas de Halloween, a los consumidores les gustaría encontrar en los establecimientos comerciales más que vitrinas con decoraciones o promociones.

“Ahora buscan vivir experiencias memorables que los hagan parte del ambiente festivo. Según la encuesta, el 29 % de los consumidores quisiera disfrutar de espectáculos de magia o ilusionismo”, sostiene Fenalce.

Por su parte, el 28 % prefiere encontrar decoraciones temáticas en las tiendas, que transformen los espacios, mientras que el 25 % se inclina por actividades interactivas, como juegos, concursos o dinámicas.

Finalmente, los colombianos coincidieron en que aún hay espacio para innovar. Según la encuesta, el 28 % de los participantes manifestó su interés en encontrar disfraces más originales y de mejor calidad. Así mismo, el 25 % quisiera una mayor variedad de dulces y chocolates especiales, mientras que el 20 % busca más opciones de decoraciones para el hogar.

