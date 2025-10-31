Halloween: ¿cuánto y en qué gastan el dinero los colombianos en esta fecha?

Imagen de referencia. Foto: EFE - TOMS KALNINS

Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) dio a conocer la encuesta de Halloween, Día de los Niños o Día de Muertos, fecha que se celebra este viernes 31 de octubre.

Los resultados indican que en 2025 el entusiasmo por esta temporada continúa creciendo, pues el 73 % de los colombianos lo celebra.

De ellos, el 50 % lo hacen en familia, especialmente con sus hijos, mientras que un 17% comparte la fecha con sus compañeros de trabajo, el 17 % con su pareja y un 16 % con amigos.

¿Cuánto gastan en disfraz?

El disfraz sigue siendo protagonista. El 40 % de los encuestados aseguró que se disfraza, y otro 30 % viste únicamente a sus hijos. Las mascotas también se suman al evento, el 41 % afirmó que las disfraza.

El 44 % de los colombianos planeó invertir entre 100.000 y 200.000 pesos en disfraces, accesorios y maquillaje y un 20 %, más de 200.000 pesos. Esto demuestra que muchos están dispuestos a destinar una parte importante de su bolsillo para la celebración de Halloween.

Otros consumidores, en cambio, prefieren una opción más creativa y sostenible. El 13 % aseguró que recicla o elabora su propio atuendo.

Además, un 43 % de los colombianos encuestados busca ideas de disfraces en línea y el 30 % en redes sociales.

Dulce o truco

Se estima que el 77 % de los colombianos compra golosinas para regalar, principalmente en casa (65 %) o en el trabajo (26 %).

Estos son los planes favoritos:

El 26% sale a pedir dulces con los niños

El 24 % visita centros comerciales

El 19 % asiste a fiestas temáticas

El 8 % lo hace en el colegio de los hijos

Y el 7 % en un restaurante

“El Día de los Niños o Halloween es una fecha clave para el comercio colombiano, no solo por el aumento en ventas, sino por el dinamismo y la alegría que genera en las familias”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

En búsqueda de experiencias

La encuesta también encontró que, para las temáticas de Halloween, a los consumidores les gustaría encontrar en los establecimientos comerciales más que vitrinas con decoraciones o promociones.

“Ahora buscan vivir experiencias memorables que los hagan parte del ambiente festivo. Según la encuesta, el 29 % de los consumidores quisiera disfrutar de espectáculos de magia o ilusionismo”, sostiene Fenalce.

Por su parte, el 28 % prefiere encontrar decoraciones temáticas en las tiendas, que transformen los espacios, mientras que el 25 % se inclina por actividades interactivas, como juegos, concursos o dinámicas.

Finalmente, los colombianos coincidieron en que aún hay espacio para innovar. Según la encuesta, el 28 % de los participantes manifestó su interés en encontrar disfraces más originales y de mejor calidad. Así mismo, el 25 % quisiera una mayor variedad de dulces y chocolates especiales, mientras que el 20 % busca más opciones de decoraciones para el hogar.

