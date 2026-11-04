Importar gas de Venezuela también está en la agenda del Gobierno De la Espriella

El Gobierno Nacional incluyó el gasoducto binacional Antonio Ricaurte, que conecta La Guajira con la región del Lago de Maracaibo, en Venezuela, entre los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINES), como lo informó Ecopetrol en un comunicado este miércoles, pero la operación de esta infraestructura sigue condicionada a rehabilitar la infraestructura y a obtener una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La Vicepresidencia de la República coordinará a las…

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El Gobierno Nacional incluyó el gasoducto binacional Antonio Ricaurte, que conecta La Guajira con la región del Lago de Maracaibo, en Venezuela, entre los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINES), como lo informó Ecopetrol en un comunicado este miércoles, pero la operación de esta infraestructura sigue condicionada a rehabilitar la infraestructura y a obtener una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La Vicepresidencia de la República coordinará a las entidades que deben concurrir para sacar adelante la rehabilitación, según el comunicado.

El gasoducto, inaugurado en 2007, mide 225 kilómetros: 88 en Colombia y 137 en Venezuela. Según Ecopetrol, tiene una capacidad operativa de hasta 450 millones de pies cúbicos diarios, equivalentes a cerca de la mitad del consumo diario nacional. En una primera fase, la petrolera estatal prevé importar 50 millones, aproximadamente el 5 % de ese consumo.

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Según Ecopetrol, importar gas por gasoducto contribuiría a reducir el riesgo de desabastecimiento a mediano y largo plazo, al sumar una fuente adicional a la producción nacional y a las importaciones de gas natural licuado (GNL), que llega en barcos. La petrolera agrega que Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de gas de América Latina.

Sanciones de EE. UU., una traba para el gas venezolano

La OFAC administra las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, que alcanzan a su Gobierno y a la petrolera estatal PDVSA. Sin una licencia general o específica de la OFAC, esas sanciones prohíben en general a las empresas estadounidenses casi cualquier transacción con el Gobierno venezolano y sus agencias. Desde enero de 2026, tras años de sanciones cada vez más restrictivas, la OFAC ha emitido más de una docena de licencias generales que autorizan nuevas categorías de actividad en petróleo, gas, minería y servicios financieros relacionadas con Venezuela. Esas licencias tienen límites definidos y la OFAC puede modificarlas o retirarlas.

En ese marco, Ecopetrol agregó que el proyecto se desarrollará en cumplimiento de la legislación colombiana y de los regímenes de sanciones aplicables, y que cada etapa se adelantará conforme a las autorizaciones que se requieran.

No es una idea nueva

La idea de traer gas venezolano por este gasoducto ya estaba sobre la mesa en 2024. En mayo de ese año, el entonces presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, dijo que la petrolera había pedido a las autoridades estadounidenses una dispensa especial para avanzar en las conversaciones con Petróleos de Venezuela sobre el suministro de gas. Roa precisó que la solicitud se hizo a través de la embajada de Colombia en Washington.

Ecopetrol estimaba entonces que el suministro nacional no cubriría la demanda diaria a comienzos de 2025 y que habría que importar gas antes de que entraran en operación los yacimientos en aguas profundas. Roa explicó que el gasoducto requeriría reparaciones del lado colombiano, que podrían tardar entre 10 y 12 meses. En ese momento, Estados Unidos había vuelto a imponer sanciones tras determinar que el Gobierno de Nicolás Maduro no cumplió un acuerdo para permitir elecciones justas en julio.

El gasoducto, cabe recalcar, lleva más de 10 años sin operar. En su comunicado, Ecopetrol señala que, en los últimos años, los anuncios de cooperación energética con Venezuela no se tradujeron en inversiones en la infraestructura, que siguió deteriorándose. Con su inclusión como proyecto estratégico, el objetivo es que el proyecto pase a la ejecución.

Lo que aún no se sabe

El comunicado de Ecopetrol no dice cuándo podría operar el gasoducto, cuánto costaría rehabilitarlo ni cuánto bajaría el precio del gas. Sobre precios, la petrolera plantea que el proyecto podría contribuir a un suministro más competitivo para hogares e industria, porque el gas importado por barco hoy debe licuarse y luego regasificarse al llegar al país, procesos que encarecen su costo final.

Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy y gerente general de Valjer Energy, escribió en una columna publicada en El Espectador en febrero de 2026 que, para atender el déficit de gas proyectado, la importación desde Venezuela es una opción más, pero que “no estamos ante una solución inmediata ni estructural”.

En contexto: Importar gas natural desde Venezuela: ¿respuesta temporal o solución estructural?

Según Vera, reactivar el gasoducto podría tomar entre 9 y 12 meses, con inversiones cercanas a USD 30 millones. El presidente de la Fundación Xua Energy recordó que la infraestructura fue diseñada para transportar hasta 500 millones de pies cúbicos por día, y estimó que un escenario realista hoy serían importaciones de unos 120 millones diarios.

Vera también explicó que, en teoría, transportar gas por ducto debería ser más competitivo que traerlo como GNL en barco, pero que todo dependerá de las condiciones comerciales que se pacten, y agregó que depender de un suministro externo implica riesgos geopolíticos y regulatorios.

El déficit de gas en Colombia

La necesidad de importar gas viene de una producción nacional que no deja de caer. Según un reciente reporte de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), con datos del gestor del mercado de gas en Colombia, la producción comercializada pasó de 1.070 millones de pies cúbicos diarios en 2022 a 772 en 2025, y entre enero y agosto de 2026 promedió 673. Las reservas probadas cayeron 39 % entre 2022 y 2025, hasta 1,7 billones de pies cúbicos, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Ese hueco se ha ido llenando con gas importado. En julio de 2026, el gas natural licuado (GNL) llegó a un récord de 31 % del suministro mensual, según el gestor del mercado. Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes, dijo en el marco del Congreso de Energía y Mercado Mayorista que a septiembre el gas importado ya representaba 41 % de la demanda nacional, y que el precio del gas que entra por la Regasificadora de Cartagena (la única infraestructura de este tipo en operación) subió de US$13,96 por millón de BTU en febrero a US$24,97 para los contratos de septiembre a noviembre, un alza de 79 %.

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La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, dijo en el Congreso de Energía Mayorista que con las reservas probadas actuales el país podría enfrentar un déficit nacional de gas desde febrero de 2027. Cabrales estimó un faltante de 124 giga BTU diarios en marzo de 2027, equivalente a 10,8 % de la demanda proyectada, si no entran a tiempo los proyectos de regasificación del Pacífico y de Puerto Bahía, en Cartagena, que aún no están en operación.

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