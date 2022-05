Impuestos: ¿cuáles son las propuestas de los candidatos presidenciales?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana presentó un informe sobre las propuestas tributarias de los cuatro candidatos presidenciales que tienen mayor intención de voto, según las encuestas: Gustavo Petro (Pacto Histórico), Federico Gutiérrez (Coalición Equipo por Colombia), Rodolfo Hernández (Candidato por firmas), Sergio Fajardo (Coalición Centro Esperanza).

El análisis es una herramienta para entender qué está sobre la mesa en materia tributaria y tuvo en cuenta los planes publicados por los candidatos, la información obtenida por medio de derechos de petición e información recopilada en alianza con la Red de Trabajo Fiscal. (Puede consultarlo aquí)

Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal, explicó que contrastaron lo contemplado en la Ley de Solidaridad Sostenible, la reforma tributaria que detonó el Paro Nacional 2021, con las propuestas de los candidatos. Aunque el documento reconoce que falta especificidad en los programas, también indica que son más detallados que los de hace cuatro años.

El Observatorio Fiscal recuerda que “el recaudo tributario en Colombia es de alrededor del 19 % del PIB, frente a un promedio del 22 % en América Latina y del 3 4% en la OCDE”. Así las cosas, las metas de recaudo de los cuatro candidatos están en un rango razonable. Gustavo Petro busca recaudar el 5,5 % del PIB; Rodolfo Hernández, el 4 %; Sergio Fajardo, el 3 % y Federico Gutiérrez, el 1,4 % en el recaudo por concepto de la modernización de la DIAN.

La importancia de luchar contra la evasión para aumentar el recaudo es un elemento en el que coinciden todos. De todas formas, el Observatorio considera que hay un componente de “optimismo” en las propuestas, teniendo en cuenta que Ley de Solidaridad Sostenible buscaba un aumento en el recaudo de alrededor del 2 % del PIB.

Los cuatro candidatos toman elementos de la Ley de Solidaridad Sostenible. “Una de ellas es la idea de que es importante simplificar y, de ser posible, reducir el impuesto a la renta de las empresas, al igual que gravar más los productos contaminantes y aquellos con efectos nocivos para la salud. Sin embargo, todas se apartan de los aspectos impopulares de la propuesta de reforma tributaria que generó malestar en la ciudadanía, como los aumentos del IVA a los alimentos y el aumento del número de contribuyentes del impuesto de renta”, dice el documento.

El informe analiza detalladamente el tema tributario y las propuestas al respecto.

Gustavo Petro propone aumentar el IVA para los alimentos ultra procesados, Fajardo y Gutiérrez aseguran que no lo tocarían. El único candidato que parece no tener en cuenta el estallido que generó la propuesta sobre el IVA es Rodolfo Hernández, quien propone convertirlo en un impuesto no descontable. De acuerdo con el informe, esto “tendría como resultado un aumento importante en el costo de los bienes y servicios consumidos por la mayoría de colombianos”.

De hecho, Reyes destacó que esta es una de las propuestas que más preocupa, ya que implica que algunos bienes y servicios tendrían tarifas por encima del 19 %.

Según el análisis, las propuestas con más afinidades son la de Petro y Fajardo. Con “mayor interés en gravar los ingresos que reciben como personas naturales los dueños de las empresas, y las dos proponen el uso de aranceles para la protección de la industria nacional, aunque Rodolfo Hernández también hace propuestas proteccionistas”.

En general, son más los elementos en común entre las cuatro propuestas tributarias que las diferencias. “Petro y Fajardo se ubican hacia la izquierda en sus propuestas tributarias, y Rodríguez hacia la derecha, mientras que Hernández recoge algunos elementos de izquierda y derecha”, señala el documento.

Por ejemplo, en el caso del impuesto a la renta de las empresas, el documento destaca que la Ley de Solidaridad Sostenible reducía la tarifa, financiando la medida, en parte, con la eliminación de beneficios tributarios. Tanto Petro como Fajardo proponen una medida similar, pero enfatizan en la importancia de revisar la pertinencia de la normatividad de las zonas francas.

Reyes recuerda que la figura, que da ventajas a algunos empresarios y que no está cumpliendo con su objetivo, no se tocaba en la propuesta de Alberto Carrasquilla. Petro propone revisar la normatividad de las zonas francas para que cumplan exclusivamente su papel de promoción de exportaciones, Fajardo dijo que revisaría la pertinencia. Ni Federico Gutiérrez, ni Rodolfo Hernández han sido claros al respecto.

Fajardo aseguró que eliminaría los beneficios al sector hotelero, a la economía naranja, y a las mega inversiones (las dos últimas implementadas por el presidente Iván Duque) y Petro propone la revisión de las justificaciones de los beneficios tributarios existentes, rescatando, por ejemplo, los de las energías limpias.

“Gutiérrez menciona que preservaría los beneficios relacionados con inversiones en ciencia, tecnología e innovación empresarial, los incentivos de las Leyes 814, 1156 y los Certificados de Inversión Audiovisual (CINAS). Hernández eliminaría los impuestos a la adquisición de bienes de capital (aunque no es claro a cuáles se refiere), y además eximiría del impuesto de renta a las empresas nuevas durante sus primeros tres años. En general, todos los candidatos hablan de eliminar algunos beneficios tributarios para las empresas y de conservar o incluso crear otros”, señala el documento.

En cuanto a los tributos sobre la nómina que “recaudan 3,5 % del PIB y se destinan al sistema pensional, al de salud, a las cajas de compensación y al ICBF, son pagados por los trabajadores y las empresas que los contratan, y son proporcionales a los ingresos de los trabajadores”, el análisis muestra que la Ley de Solidaridad Sostenible no los modificaba y hoy tampoco se ven reflejados en las propuestas de Petro ni de Fajardo.

Para el Observatorio Fiscal hay un componente regresivo porque “el porcentaje de su ingreso que pagan las personas de más altos ingresos puede terminar siendo más bajo que el que pagan trabajadores de menores ingresos que estas”. Sin contar los efectos en la formalización del empleo. Gutiérrez sí propone que los aportes a la salud (actualmente del 4 % del ingreso de los trabajadores) se fijen en el 0 % para los trabajadores que ganan de uno a dos salarios mínimos. Por su lado, Hernández propone revisar los servicios que ofrecen las cajas de compensación.

Para Reyes, en la propuesta hace falta claridad para saber si el beneficio iría para el empleado o para el empleador.

El impuesto a la renta y complementarios para personas naturales es otro tema importante. Con la Ley de Solidaridad Sostenible el Gobierno buscaba aumentar el número de contribuyentes que debían pagar impuesto de renta, pero muchos de los que entraban se consideraban a sí mismos de clase media y ese fue un detonante de las manifestaciones.

Petro y Rodolfo Hernández no mencionan modificaciones a los impuestos que pagan las rentas laborales. Federico Gutiérrez asegura que eliminaría exenciones del impuesto de renta, algunas de las cuales aplican a las rentas laborales. “Sin embargo, Gutiérrez aclara que, si bien habría un aumento gradual en el impuesto, se haría de tal manera que no afectara a los más vulnerables ni a la clase media. Ya que el candidato no define exactamente a qué se refiere con la clase media, es difícil saber quiénes exactamente serían los afectados por estos aumentos en el impuesto de renta”, dice el informe.

Por su parte, Fajardo buscará aumentar el impuesto a la renta de las personas de mayores ingresos, que puede incluir personas cuyos ingresos provienen de rentas laborales.

Respecto a las pensiones, la Ley de Solidaridad Sostenible proponía cobrar impuesto de renta a pensiones altas. La encuesta del Observatorio en abril de 2021 encontró que el 48 % de los votantes estaban a favor y en la encuesta de febrero de 2022, el 56 % estaba de acuerdo con gravar las pensiones superiores a $10 millones. Petro, Gutiérrez y Fajardo no mencionan este tema, mientras Hernández propone considerar impuestos a los pensionados de altos ingresos, sin especificar desde qué monto.

Respecto al 4 x 1.000, que representa un recaudo del 0,8 % del PIB, no habría cambios para Petro, Gutiérrez, ni Fajardo. Rodolfo Hernández, por su parte, asegura que “lo eliminaría a los 60 días de que el Congreso aprobara sus propuestas de modificación al IVA”.

Sobre el impuesto predial y el catastro multipropósito, únicamente Petro menciona cambios para desincentivar el “latifundio improductivo de tierras fértiles”. Sin embargo, para el Observatorio no es claro “cómo y quién determinaría qué tierras son improductivas, ni por qué se espera que un impuesto incentive su productividad”. Su equipo también menciona el aumento de las tarifas del impuesto predial, pero sin detalles.

“El catastro multipropósito es una herramienta importante para aumentar el recaudo del impuesto predial. Llama la atención que Petro, Hernández y Fajardo prometen llevar el catastro multipropósito al 100 % de los municipios del país, mientras que Rodríguez se contenta con el 50 %”.

Sobre el impuesto a la riqueza o patrimonio, que actualmente no está vigente, el único que no incluye introducirlo es Hernández.

Estos y otros temas se tocan en el informe del Observatorio, como el impuesto a los vehículos, dividendos, ganancias ocasionales, aranceles e impuesto nacional al consumo.

