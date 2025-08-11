Inflación en Colombia: ciudades con mayor y menor encarecimiento del costo de vida

Medellín. Imagen de referencia. Foto: María Camila Ramírez Cañón

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió a 4,90 % en julio de 2025 en su variación anual (frente al mismo periodo de 2024), mientras que el dato de junio había sido de 4,82 %, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Para el séptimo mes del año, la inflación registró una variación de 0,28 % en comparación con junio de 2025. El resultado fue mayor a las expectativas de los expertos, pues en promedio se esperaba un dato de 0,18 %.

Las tres divisiones de gasto que se ubicaron por encima del promedio nacional y protagonizaron la subida fueron: Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,82 %), Salud (0,39 %) y Restaurantes y hoteles (0,35 %).

¿Cuáles ciudades se han encarecido más?

Entre junio y julio el IPC aumentó en mayor medida en Neiva, Florencia y Villavicencio. Mientras que cayó en Cartagena, Valledupar, Montería y Medellín.

En Neiva el mayor aporte fue de las frutas frescas, la cebolla, hortalizas y la comida en establecimientos de servicio a la mesa.

Por su parte, en Cartagena la caída del costo de vida se debió, principalmente, a que se redujo el costo de la electricidad, la arracacha y otros tubérculos, quesos, frutas y papas.

Así luce el panorama de las ciudades:

Sin embargo, otra es la perspectiva si se tiene en cuenta el IPC anual, pues la ciudad en la que más se ha encarecido el costo de vida es Pereira. Le sigue Bucaramanga, Ibagué, Bogotá, Armenia, Manizales, Villavicencio y Popayán, que están por encima del promedio nacional.

Las menores variaciones se registraron en Santa Marta, Valledupar y Riohacha.

Este es el panorama completo de la inflación por ciudades en Colombia:

